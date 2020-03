Mode- und MANGA-Ausstellungen werden im Sommer 2020 im National Art Center in Tokio abgehalten werden

Tokio (ots/PRNewswire) - Das National Art Center in Tokio (NACT) hat sein Ausstellungsprogramm für den Sommer 2020 bekannt gegeben, das u. a. Ausstellungen wie "Mode in Japan 1945 - 2020" und "MANGA -- TOKIO" umfasst.Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/202003117936?p=imagesDas NACT, das über eine der größten Ausstellungsflächen in Japan verfügt, ist ein beliebtes Kunstmuseum, das mit verschiedenen Ausstellungen von weltweiter moderner und zeitgenössischer Kunst bis hin zu Manga, Architektur und Mode jedes Jahr über zwei Millionen Besucher aus aller Welt anzieht.Zusätzlich zu diesen Ausstellungen bietet das NACT mit drei Cafés und einem Restaurant sowie einem Laden mit einer umfassenden Auswahl an Waren vielfältige Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Das fotogene Gebäude mit seiner wellenförmigen "Vorhangfassade" aus Glas, das von dem Architekten Kisho Kurokawa entworfen wurde, ist eine Attraktion für sich. Obwohl es sich im Zentrum der Stadt befindet, ist sein Inneres von Licht und dem Grün von Bäumen durchflutet, was es den Besuchern ermöglicht, das Konzept "eines von Grünflächen umgebenen Kunstzentrums" zu erleben.Freitags und samstags ist das NACT bis 20 Uhr geöffnet (von Juli bis September bis 21 Uhr). Es liegt im eleganten Viertel Roppongi, einem globalen Zentrum für Kunst, Mode und Restauration, und ist von Einkaufszentren wie Roppongi Hills und Tokyo Midtown sowie Restaurants und Hotels umgeben.Sonderausstellungsprogramm:- Zeitlose Gespräche 2020: Stimmen der japanischen Kunst der Vergangenheit und der Gegenwart (schließt am 1. Juni, das Eröffnungsdatum wird später bestätigt)- Mode in Japan 1945 - 2020 (3. Juni bis 24. August)Eine ausführliche Einführung in die japanische Modekultur, die weltweite Aufmerksamkeit gewonnen hat, von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute- MANGA -- TOKIO (8. Juli bis 22. September)Diese Ausstellung mit Schwerpunkt auf Manga, Anime, Games und Tokusatsu (Filme mit Spezialeffekten) verfolgt mit unzähligen Originalaufnahmen, Modellen und Filmen nach, wie diese Werke die Erinnerungen der Menschen von "Tokio" verändert haben.- TOKUJIN YOSHIOKA Glas-Teehaus KOU-AN (läuft bis 10. Mai 2021)Für weitere Details: https://www.nact.jp/englishFür einige Sonderausstellungen stehen (gegen Gebühr) Audioguides auf Japanisch, Englisch, Chinesisch und Koreanisch zur Verfügung.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143079/4559482 OTS: The National Art Center, TokyoOriginal-Content von: The National Art Center, Tokyo, übermittelt durch news aktuell