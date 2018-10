"Mode um jeden Preis? Menschenrechte in der Textilwirtschaft"/ EKD-Materialheft zum Tag der Menschenrechte 2018 erschienen

Hannover (ots) - Mit einem Materialheft nimmt die EvangelischeKirche in Deutschland (EKD) die Produktionsbedingungen in derTextilindustrie in den Blick. Ob in Bangladesch, Indien, Indonesienoder Osteuropa: die Einschränkung oder Verletzung vonMenschenrechten, von Arbeits- und Sozialgesetzen ist an derTagesordnung."Vieles von dem, womit wir uns kleiden und was wir als "zweiteHaut" gern tragen, ist eigentlich untragbar", sagtEKD-Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber. Dabei gehe es nicht nur umdas T-Shirt vom Billigdiscounter, sondern auch um Stücke aus teurenKollektionen. "Am Ladenpreis lässt sich nicht ablesen, wertatsächlich wieviel an einem Kleidungsstück verdient. Aber dieBedingungen, unter denen Menschen in dieser schnelllebigen Branchearbeiten, schreien zum Himmel."Das hochkomplexe System der Wertschöpfungskette mit unzähligenArbeitsschritten ist für Verbraucherinnen und Verbraucher oft kaumnachzuvollziehen. "Umso mehr müssen wir uns die Mühe machen, hinterdie Kulissen zu schauen, um nicht nur auf die unhaltbaren Zustände inden Fabriken hinzuweisen, sondern uns mit unseren Partnern vor Ortund in Gesprächen mit Unternehmen dafür einsetzen, dass Menschen zuihrem Recht kommen", so Bosse-Huber. "Es geht aber auch darum, wiewir selbst anders mit Kleidung umgehen können, etwa durch Upcycling.Und dass wir aufzeigen, was inzwischen an Alternativen an öko-fairenTextilien auf dem Markt ist."Das Materialheft bietet Hintergrundinformationen zuProduktionsstätten von Textilien sowie Interviews mit Näherinnen undNähern, Informationen zum bestehenden internationalen Rechtsrahmenund dazu, wie und wo Käufer und VerbraucherInnen sich engagierenkönnen. Es informiert über Bündnisse zur Verbesserung derArbeitssituation von Näherinnen und Nähern, zurUnternehmensverantwortung und welche Projekte Unterstützung geben,damit Menschen ihre Rechte kennen und einfordern können. Darüberhinaus zeigt das Heft, wie das Thema Modeproduktion inzwischenkritisch wahrgenommen wird: in Ausstellungen, Dokumentationen, Filmund Literatur.Für die Arbeit in Gemeinden und für Gottesdienste wird derbiblisch-theologische Hintergrund zum Thema beleuchtet, eineKurzpredigt sowie liturgisches Material bereitgestellt. DiePublikation gehört zur EKD-Menschenrechtsinitiative #freiundgleich,die von Herbst 2018 bis Ende 2019 aus Anlass des 70. Jubiläums derAllgemeinen Erklärung der Menschenrechte veranstaltet wird.Sie ist eine Teilkooperation mit der Vereinigten EvangelischenMission, Wuppertal. Gemeinsam veranstalten EKD und VEM am 11.Dezember in der Citykirche Wuppertal ein Podiumsgespräch zum Themaund eine Modenschau.Das Heft steht zum Download unterhttps://www.ekd.de/tag-der-menschenrechte-29866.htm oder https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/menschenrechte_textilindustrie_2018.pdf bereit.Hannover, 26. Oktober 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell