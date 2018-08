Mode muss nachhaltiger werden

Bonn (ots) - Modetrends wechseln schnell. Modeketten bringenständig neue Kollektionen auf den Markt. Entsprechend häufig wirdneue Kleidung gekauft. Derzeit rund 26 kg pro Bundesbürger und Jahr.Wenn häufig neue Ware gekauft wird, dann wird alte Kleidung immeröfter aussortiert und landet in der Altkleidersammlung."In Deutschland beträgt das Altkleideraufkommen etwa 1,01Millionen Tonnen pro Jahr. Altbekleidung, Schuhe, aber auchgebrauchte Haustextilien werden über Straßen- oderContainersammlungen erfasst. Textilrecyclingunternehmen sorgen füreine sinnvolle und ressourcenschonende Verwendung, doch das wirdimmer schwieriger", erläutert Martin Wittmann, bvse-Vizepräsident undVorsitzender des Fachverbandes Textilrecycling.Das Problem: Im Zuge der schnellen Kollektionswechsel müssen dieKleidungsstücke immer billiger werden. Die Produzenten reagierendarauf und bringen qualitativ schlechtere Ware in den Markt."Allgemein können wir sagen, dass die Qualität zunehmend schlechterwird", stellt Martin Wittmann fest: "Die Menge steigt und dieQualität sinkt!"Und tatsächlich, die Branche registriert seit zwei bis dreiJahren, dass die Altkleidercontainer sehr gut gefüllt sind.Gleichzeitig fallen Absatzmärkte für die gebrauchten Kleidungsstückeweg. Gründe hierfür sind bewaffnete Konflikte, die Zollpolitik undImportbeschränkungen.Trotzdem, Überlegungen hinsichtlich einer kostenpflichtigenAltkleiderentsorgung sind der absolut falsche Ansatz, findet derbvse-Fachverband Textilrecycling. Verbraucher würden ihre gebrauchtenTextilen vor allem deshalb in Altkleidercontainer geben, um dadurchHilfsbedürftige zu unterstützen. Bei einer kostenpflichtigen Abgabewürden sich sowohl die Spendenbereitschaft als auch die Qualitätenkomplett ins Gegenteil entwickeln, befürchtet man beim bvse.Eine kostenpflichtige Abgabe ändere zudem am"Fast-Fashion-Problem" überhaupt nichts. Deshalb gehe es darum,umzudenken und einen neuen, nachhaltigen und bewussten Umgang mitKleidung in Gang zu setzen. Textilhersteller, Designer und Handelmüssten sich daher ihrer Verantwortung stellen."Schon beim Design und der Stoffauswahl der Kleidung sollte darangedacht werden, dass die Kleidungsstücke auch nach ihrer erstenNutzungsphase weiterverwendet werden können", fordert MartinWittmann.Pressekontakt:Jörg Lacherbvse-Fachverband Textilrecyclingfon: +49 (0)177/88849-27mail: lacher@bvse.deinternet:https://www.bvse.de/fachverband-textilrecyling.htmlOriginal-Content von: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., übermittelt durch news aktuell