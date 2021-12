Mobilzone Aktie – Grund zur Freude?

Mobilezone hat für 2021 einen neuen Rekordgewinn in Aussicht gestellt. Die Halbjahreszahlen sind vielversprechend. Der Konzern ist durch die Verkäufe des Großhandelsgeschäfts in Deutschland und der Tochter in Österreich schlanker, aber auch deutlich rentabler geworden. Das organische Umsatzplus, bereinigt um die Veräußerungen, lag bei 9,7%. Die operative Marge wurde von 2 auf 6,6% ausgeweitet und nähert sich damit der anvisierten Zielmarge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



