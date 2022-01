Mobilum Technologies gibt Änderungen in seinem Board of Directors bekannt und heißt Veteranen der Finanzbranche willkommen

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 4. Januar 2022. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) („Mobilum“ oder das „Unternehmen“), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich, mit Kasha Piquette und Robert Niziol zwei führende Persönlichkeiten aus dem FinTech-Bereich in seinem Board of Directors willkommen zu heißen.

Die internationalen Führungserfahrungen von Kasha Piquette ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung