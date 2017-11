Mobilock: das sicherste elektronische Fahrradschloss der Welt

Almere, Niederlande (ots/PRNewswire) -Smartphone-betriebenes Schloss ermöglicht nachhaltigeFahrrad-VerleihsystemeDas elektronische Fahrradschloss von Mobilock, das sich über eineSmartphone-App öffnet, ist das erste der Welt, das mit dem ARTVier-Sterne-Standard ausgezeichnet wurde. Dadurch gilt es offiziellals sicherstes Fahrradschloss der Welt. Für Mobilock ist dieseAnerkennung das Startsignal, mit noch mehr Unternehmen undöffentlichen Transportanbietern zusammenzuarbeiten, um die Einführungvon Fahrrad-Verleihsystemen zu ermöglichen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/602558/Mobilock.jpg )Um das Transportwesen nachhaltiger zu gestalten undVerkehrsemissionen zu reduzieren, führen mehr und mehr Städte in denNiederlanden und anderen Ländern Fahrrad-Verleihsysteme ein. Dergroße Vorteil bei der Benutzung von Mobilock besteht darin, dassUnternehmen und örtliche Behörden nicht in neue Fahrräder,Fahrradklemmen, Zahlsäulen und zusätzliche Fahrradständer investierenmüssen. Das Schloss passt auf alle Räder und erleichtert so dasVerleihen von Fahrrädern ohne die Notwendigkeit einer Infrastrukturzur Aufbewahrung der Räder an einem bestimmten Ort. Mit derMobilock-App können die Benutzer sehen, wo sie ein Fahrrad abholenoder zurückgeben können, und dazu die erforderlichen Zahlungentätigen sowie das Schloss öffnen und schließen. "Wir ermöglichen es,vorhandene Fahrräder auszuleihen, und machen somit Menschen mobiler,ohne dass dazu neue Räder gekauft werden müssten", erklärt WalterNieuwendijk, Direktor und Mitgründer von Mobilock.Die Mobilock-App basiert auf der Microsoft Azure-Plattform undwurde in Partnerschaft mit dem IKT-Dienstleistungsanbieter InfoSupport entwickelt. Bei der Entwicklung bestand das wichtigste Zieldarin, eine benutzerfreundliche Schnittstelle zu schaffen, die sowohlsicher als auch zuverlässig ist. Mit Hilfe von Info Supports bereitsentwickelter und getesteter Software konnte Mobilock nicht nur dassicherste Fahrradschloss der Welt produzieren, sondern auch daseinzige Schloss der Welt, das über LORA-Technologie mit dem Internetof Things (IoT) verbunden ist. Dies ermöglicht es, verlieheneFahrräder zu verfolgen und sie überall und immer in Echtzeit zulokalisieren. Das Schloss macht es außerdem sehr einfach, ein Fahrradzu reservieren, abzuholen und wieder an den vom Fahrradbesitzerfestgelegten Ort zurückzubringen. "Anhand dieser Methode können wirüberwachen, ob ein Fahrrad auf die richtige Art und Weise und an dierichtige Stelle zurückgebracht wurde", fährt Nieuwendijk fort. "Daserleichtert Probleme wie verlorene oder falsch abgestellte Fahrräder,was insbesondere und erst vor kurzem durch chinesische Anbieter inverschiedenen Städten verursacht wurde."Die ersten Mobilock-Benutzer sind das Unternehmen Syntus, dasseine KeoBike-Leihräder im Veluwe-Gebiet mit den Schlössernausgestattet hat, und der deutsche Entwickler von Europas größtemFahrrad-Verleihsystem für E-Fahrräder, Donk-EE.Mobilocks will seine internationale Expansion fortsetzen und führtaus diesem Grund Gespräche mit verschiedenen internationalenUnternehmen, die Fahrrad-Verleihsysteme für ihre Angestellteneinführen möchten. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Sicherheit desSchlosses. Man schätzt, dass allein in den Niederlanden jedes Jahrzwischen 500.000 und 750.000 Fahrräder gestohlen werden. Das Mobilockist aus gehärtetem Werkzeugstahl hergestellt und hat eine Stahlkettemit einem Sperrbolzen, um das Rad irgendwo anzuschließen. DieQualität und Dicke des Stahls machen es unmöglich, das Schloss miteiner Säge oder einem Bolzenschneider aufzubrechen. "Die Benutzungvon Leihrädern ist nur möglich, wenn das Schloss wirklich sicher ist,ganz besonders wenn es sich um teure Elektrofahrräder handelt",schließt Nieuwendijk. "Aus diesem Grund ist der ART4+Qualitätsstandard so wichtig für uns und eine Weltneuheit."Hinweis für Redaktionen:Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte WalterNieuwendijk, Managing Director von Mobilock. Tel: +31(0)36-2022094,Mobil: +31(0)6-46997728, E-Mail: walter@mobilock.nlOriginal-Content von: Mobilock, übermittelt durch news aktuell