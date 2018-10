Mobiliya, ein QuEST Global-Unternehmen, bringt ThirdEye, eine auf künstlicher Intelligenz basierende Vision-Analytics-Plattform auf den Markt

East Hartford, Us-Bundesstaat Connecticut und Derby, England(ots/PRNewswire) -Basierend auf NVIDIA und Microsoft-Technologie nutzt ThirdEyeintelligente Videoanalyse, um verwertbare Einblicke zu erhaltenMobiliya, ein QuEST Global-Unternehmen, gab heute dieMarkteinführung von Mobiliya ThirdEye bekannt, einer innovativen, aufArtificial Intelligence (AI) basierenden Blueprint-Lösung. ThirdEyeist eine robuste Vision-Analytics-Plattform, die auf NVIDIA- undMicrosoft-Technologie basiert und die auf eine Verbesserung deroperativen Intelligenz und des Entscheidungsprozesses abzielt.ThirdEye verwendet eine verteilte Kamera-Infrastruktur zurErfassung von Bild-Feeds, die von einer AI-Engine analysiert werden,um verwertbare Ergebnisse zu gewinnen, die über ein einheitlichesAdministrator-Dashboard präsentiert werden. Dank eingebetteterfortschrittlicher intelligenter Videoanalysen können spezifischeModelle und umsetzbare Erkenntnisse aus dem Video-Feed abgeleitetwerden. Diese Lösung kann die bestehende Infrastruktur vonVideoüberwachungs- und IP-Kameras problemlose ergänzen undverbessern.Im Kern nutzt die Plattform NVIDIA Jetson Edge-Computing und AzureIoT Hub-, Power BI- und Azure Machine Learning-Services vonMicrosoft. Die Lösung lässt sich insbesondere mit industriellenBildverarbeitungssystemen und anderen Datenquellen inFertigungsanlagen integrieren. Dank der AI-gesteuerten Validierungkann ThirdEye Herstellern eine komplette Ansicht der Spezifikationenaller hergestellten Produkte und der zugehörigen Verpackungbereitstellen. Die NVIDIA GPUs verarbeiten Bilder und Videos aus derDatenquelle zu Dashboards, die umsetzbare Einblicke in die BusinessIntelligence bieten. Dank der Selbstlern- undSelbstanreicherungsfunktionen können Hersteller Fehler mit großerGenauigkeit erkennen und verfolgen.Neben Produktionsanlagen kann die ThirdEye-Plattformbranchenübergreifende Anwendungen wie Smart Parking, Smart Lobbies,Einzelhandels-Heatmaps, intelligente Besprechungsräume undintelligente Kundenschalter aktivieren. Sie eignet sich nicht nur fürSicherheitspersonal, sondern auch für andere Branchen, einschließlichEinzelhandel, Gesundheitswesen, Immobilien, Transport, Smart Cities,Bildung, Bankwesen und Strafverfolgung."Wir sind begeistert, dass Mobiliya seineVision-Analytics-Plattform ThirdEye mit Azure-Services und Power BIbetreibt", so Rodney Clark, Vice President, IoT Sales, Microsoft."Unternehmen von der Fertigung bis zum Einzelhandel können ThirdEyemit ihrem bereits vorhandenen "Brown Field" oder mit neuenVideoüberwachungs- und IP-Kameras einsetzen, um visuelle Daten zuanalysieren, neue Erkenntnisse zu erhalten und Maßnahmen in Echtzeitzu ergreifen und damit sicherzustellen, dass Geräte und Einrichtungengesichert sind und ordnungsgemäß funktionieren."Zur erfolgreichen Markteinführung von ThirdEye meint KrishKupathil, Head - Digital and Hi-Tech, QuEST Global: "Mobiliya, warals ein QuEST Global-Unternehmen stets Vorreiter für futuristischeTechnologien, wenn es darum ging, hochmoderne Technologien zurErfüllung spezifischer Kundenwünsche zu entwickeln. Mithilfe derThirdEye-Plattform können unsere Kunden die Vorteile von ArtificialIntelligence und Deep Learning maximieren. Diese Lösung bietetvielfältige Vorteile in einem einzigen Paket: verbesserte Sicherheit,bessere Kundenerfahrungen und profitablere Geschäftsergebnisse beigleichzeitiger Nutzung kommerzieller Hardware.Informationen zu Mobiliya, einem QuEST Global-UnternehmenMobiliya (http://www.mobiliya.com) ist eine weltweit führendesSoftwareentwicklungsunter- nehmen, das für globale Branchenführer diedigitale Transformation durch disruptive Technologien ermöglicht. DasUnternehmen spezialisiert sich auf Technologie-Consulting,Systemintegration, Lösungsentwicklung/-bereitstellung und -sicherheitder nächsten Generation. Mobiliya ist führend im Bereich derdigitalen Transformationen dank fortschrittlicher Technologien wieArtificial Intelligence, Deep Learning, Robotik, Blockchain,Erweiterte Realität und Internet der Dinge. Mobiliya mit demFirmensitz in Dallas, USA, wurde 2011 gegründet und 2018 von QuESTGlobal übernommen.Informationen zu QuEST GlobalQuEST Global (http://www.quest-global.com) ist einvertrauenswürdiger Partner für Engineering-Dienstleistungen undLösungen für viele der weltweit bekanntesten Fortune-500-Unternehmenaus den Bereichen Luft-/Raumfahrt, Verteidigung, Automobil,Medizintechnik, Erdöl/Erdgas, Elektrizität, Hi-Tech undSchienentransport. Das Unternehmen zählt mehr als 10.300 Mitarbeiter.Seit mehr als 20 Jahren ist QuEST ein vertrauenswürdiger Partner, derumfassenden Support für den gesamten Engineering-Lebenszyklusbereitstellt und damit unseren Kunden zu verbesserter Effizienz,höherer Qualität, neuen Produkten und neuen Märkten verhilft. Durcheinen kollaborativen und maßgeschneiderten Ansatz versetzt QuESTseine Kunden in die Lage, die üblichen Engineering-Anforderungen zuerfüllen und dank der Konvergenz aus digitaler und mechanischerTechnologie sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produktebzw. Dienstleistungen zu schaffen.