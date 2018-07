Mobility-Branche trifft sich zum ersten gemeinsamen Blockchain-Hackathon (FOTO)

München (ots) -Blockchain Solution Provider Datarella und Deep Tech Investor VitoVentures laden ein zu "Compete & Collaborate" beim "Blockchained -Die Blockchain macht es möglich"Unter dem Motto "Compete & Collaborate" treffen sich vom 20.-22.Juli erstmals bekannte Player der Mobility-Branche zu einemgemeinsamen Hackathon. Auf Einladung des MünchnerBlockchain-Spezialisten Datarella (datarella.com) und des Deep TechInvestors Vito Ventures (vito.vc) suchen die Teilnehmer beim"Blockchained Mobility Hackathon" neue Lösungen für dieMobilitätsanforderungen der Zukunft. Zu den Teilnehmern gehören,neben unabhängigen Entwicklern und Experten, Teams der HauptsponsorenBMW, Volkswagen Group, Bosch und der IOTA Foundation, sowie diverseUnternehmensteams - von Jambit über die BayerischeVersicherungskammer bis hin zu Siemens. Für interessierte Teams istdie Anmeldung noch bis 13.07. möglich.Zusammenarbeit und Wettbewerb - kein Widerspruch dankBlockchain-Technologien"Auf Basis der Blockchain-Technologie ermöglichen wir hier etwas,was bisher undenkbar war: Wettbewerber können in enger Zusammenarbeitden Traum von echter Mobilität verwirklichen und gleichzeitigKonkurrenten bleiben. Mit dem Event übertragen wir quasi die Essenzder Blockchain-Technologie - eine gemeinsame und dennoch geschützteBasis - in die reale Wirtschaftswelt", so Michael Reuter, CEO vonDatarella.Das Teilnehmerfeld: ein Querschnitt durch das Mobility ÖkosystemUntypisch für einen klassischen Hackathon sind auch dieTeilnehmer. Neben unabhängigen Experten und Entwicklern sowie Teamsder Hauptsponsoren BMW, Volkswagen Group, Bosch und IOTA nehmen auchviele Unternehmensteams am Hackathon teil - vom SoftwareentwicklerJambit über die Bayerische Versicherungskammer bis zu Siemens.Weitere interessierte Unternehmen haben noch bis 13.07. dieMöglichkeit, ihre Teams anzumelden. Dabei richtet sich das Eventnicht nur an Softwareentwickler und Blockchain-Spezialisten, sondernan alle Experten, die an der Entstehung von Mobilitätslösungenbeteiligt sind: vom Produktmanager bis zum Customer ExperienceExperten.Blockchained Mobility als nächster Evolutionsschritt der digitalenPlattform-ÖkonomieEinzigartig beim Hackathon ist auch die Vielfalt derMobilitätsplayer. Zum ersten Mal stehen sich nicht nur Automobilbauerund -zulieferer gegenüber, sondern auch die Deutsche Bahn, derBuchungsspezialist Amadeus oder die Ledger-Infrastrukturentwicklerder IOTA Foundation. Im Fokus dieses umfassenden Mobilitätsansatzesist der Endkunde, dem zukünftig eine kohärente, digitale, end-to-endMobilitätserfahrung ermöglicht werden soll, anstatt ihm einSammelsurium an hunderten Apps zuzumuten. Um ein Ineinandergreifenvon Diensten und Transportsystemen der unterschiedlichen Player zuermöglichen, setzt die Branche auf eine offene, dezentraleDigital-Infrastruktur. Blockchain-Technologie als Backbone soll dabeihelfen, zentrale Plattformökonomien - getrieben z.B. durch Uber,Facebook oder Google - zukünftig zu ersetzen bzw. imÖkosystemgedanken grundsätzlich neu zu erfinden."Als Frühphasen-Technologieinvestor beobachten wir mit Erstaunen,wie etablierte Plattformmodelle und deren "Defensibilität" durchNetzwerkeffekte in kürzester Zeit - getrieben durchBlockchain-Technologie - ad absurdum geführt werden könnten. DieDynamik, die diese Opportunität in der Mobilitätsindustrieunternehmensübergreifend erzeugt beeindruckt uns enorm und wir sindstolz, zusammen mit Datarella diese Entwicklung als Co-Host desweltweit einzigartigen Blockchained Mobility Hackathon zu befeuern,"so Herbert Mangesius, Principal bei Vito Ventures.Kern der Mobilität von morgen: dezentrales DatenmanagementDer Hackathon bietet zwei große Tracks: Smart Mobility Servicesund Smart Interoperable Infrastructure. Bei den smarten Servicesdreht sich alles um Lösungen, Problemstellungen und Anwendungsfälleim Open Mobility Ökosystem. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wieautomatisierte Zahlungen und Asset Tracking, Identity Management oderAutonomous Economic Agents. Im Track Infrastruktur beschäftigen sichdie Teams mit Schnittstellen und der nahtlosen Verzahnung vonHardware und Daten. Themen sind z.B. Key Management für IoT undautonome Agents, das Zusammenspiel von Daten und Sensoren oder dieautonome Authentifizierung."Mobilität basiert auf dezentralem Datenmanagement. Siefunktioniert nur, wenn alle auf möglichst viele Daten aus demGesamtsystem zugreifen können. Die technologische Grundlage dafürbietet nur die Blockchain. Jedoch legen wir bei allen Lösungen Wertdarauf, dass nicht eine bestimmte Blockchain-Architektur imVordergrund steht, sondern verschiedene Distributed Ledger Systemeeingesetzt werden können", betont Michael Reuter.Die beim Hackathon entwickelten Lösungen werden von einer Juryprämiert und die besten mit einem Preisgeld ausgezeichnet. WeitereInformationen und Anmeldung zum Hackathon finden Sie unter:www.blockchainedmobility.comÜber DatarellaDie Datarella GmbH mit Sitz in München und einer Niederlassung inDanzig entwickelt maßgeschneiderte Blockchain-basierte Lösungen fürund gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern. Das Angebot umfasstBeratung, Entwicklung und Implementierung komplexerBlockchain-Anwendungen. Fünf Unternehmensbereiche - BlockchainSolutions, Codelegit, Crowdstart Capital, IOC Advisory und RAAY -decken das gesamte Ökosystem von industriellen Blockchain-Lösungenüber Kryptowährungen und Bezahlsystemen bis hin zu TechnicalCompliance ab.Datarella unterstützt Kunden verschiedener Branchen, darunterDaimler, Intel, Siemens, SES, Wirecard, SRG, die BayerischeVersicherungskammer und das World Food Programme der VereintenNationen, dessen erstes Blockchain-basiertes Bezahlsystem für dieVersorgung von Flüchtlingen in Jordanien von Datarella entwickeltwurde.Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Michael Reuter (CEO),Kira Nezu (CPO), Yukitaka Nezu (CFO) und Jörg Blumtritt (CIO). MehrInformationen unter www.datarella.com.Über Vito VenturesVito Ventures finanziert als europäischer Frühphasen-Investor B2BDeep-Tech Startups und Technologien. 