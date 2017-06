Mobilitätsrevolution: door2door-Plattform macht Ridesharing im Duisburger Personennahverkehr möglich

Berlin / Duisburg (ots) - Das Berliner Technologie-Unternehmendoor2door führt gemeinsam mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG(DVG) deutschlandweit erstmals nachfrageorientierte Kleinbusse ineiner Großstadt ein und optimiert so den Nahverkehr mitbedarfsgerechten Zusatzangeboten. Das Pilotprojekt mit einerTestphase bis 2019 stellt eine radikale Veränderung im ÖPNV-Systemdar und orientiert sich nicht am statischen Fahrplan, sondern aufBasis der Echtzeit-Nachfrage der Fahrgäste, die sich individuelleFahrten von ihrem Standort zum gewünschten Ziel teilen können."Zeiten, in denen sich Menschen nur nach Fahrplänen undHaltestellen richten müssen, sind Geschichte. Der ÖPNV der Zukunftfährt mit einem Klick und von Tür zu Tür", erklärt Dr. TomKirschbaum, Gründer und Geschäftsführer des BerlinerTechnologieunternehmens door2door.Vorreiter für solche Zukunftsinnovationen ist Duisburg, die alserste Großstadt in Deutschland noch im Laufe des Jahres einOn-Demand-Angebot - eingebettet in den bestehenden ÖPNV - einführt.Teil der Lösung sind nachfrageorientierte Kleinbusse, die von derDuisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) eingesetzt werden. DieKleinbusse sind eine Ergänzung zum Fahrplanangebot und folgen keinemstatischen Fahrplan, sondern fahren auf Basis der Echtzeit-Nachfrageder Bürger und werden bequem via App bestellt. Dabei teilen sichFahrgäste gemeinsame Fahrten in den Kleinbussen und werden von ihrenindividuellen Standorten zum gewünschten Ziel gebracht."Zusammen mit der DVG zeigen wir, welche Potentiale die Zukunftöffentlicher Mobilität in der Stadt bereithält. Unsere Vision ist es,die Innenstädte langfristig autofrei zu machen und dabei den Komfortund die Flexibilität eines eigenen PKWs zu bieten", so Kirschbaumweiter.Basis für das neue Angebot ist die umfangreichedoor2door-Mobilitätsplattform. Sie ermöglicht Kommunen undVerkehrsunternehmen autonom und eigenständig neue Mobilitätsangebotezu betreiben und sie in bestehende Verkehrsinfrastrukturen zuintegrieren. Eine Plattform, die in Duisburg nun weiter ausgebautwird. Gemeinsam wurde bereits im November 2016 die "DVG-App"entwickelt, die alle vorhandenen Mobilitätsalternativen in der Stadtabbildet, vom Fahrrad, Leihfahrrad über Bus und Bahn bis zum Taxi.Der On-Demand-Bus stellt nun einen weiteren Baustein der Kooperationdar und ist eine innovative Ergänzung der Mobilitätskette."Mit dem On-Demand-Bus gehen wir neue Wege, um unseren Fahrgästenflexible und individuelle Lösungen zu bieten. NachfragebasierteAngebote werden ein zunehmend wichtiger Baustein für die Mobilitätder Zukunft sein", sagt Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender derDVG."In der bis Ende 2019 angelegten Testphase werden sowohl dasBediengebiet als auch die Betriebszeiten zunächst begrenzt sein."Unsere Zielsetzung ist die dauerhafte Etablierung desbedarfsgerechten Zusatzangebotes und die Integration in dasbestehende ÖPNV-System", sagt Birgit Adler, Bereichsleiterin Betriebund Markt bei der DVG und Projektleiterin.Über door2door:door2door ist ein mehrfach ausgezeichnetes Technologieunternehmen,das die Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs unterstützt. ImZentrum steht eine Mobilitätsplattform, die Kommunen undVerkehrsunternehmen ermöglicht neue, digitale Angebote einzuführenund die Plattform eigenständig zu betreiben. Gegründet im Jahr 2012von Dr. Tom Kirschbaum und Maxim Nohroudi, beschäftigt es heute über100 Mitarbeiter aus 20 Ländern.www.door2door.iohttp://blog.door2door.ioÜber Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG):Durch die einzigartige Lage zwischen Rhein und Ruhr ist Duisburgein echter Verkehrsknotenpunkt. Die DVG sorgt dafür, dass imöffentlichen Personennahverkehr alles nach Plan läuft. Mehr als 63Millionen Fahrgäste sind jährlich in 176 Bussen und 64 Bahnenunterwegs, das sind rund 170.000 Personen am Tag. Mit dreiStraßenbahnlinien, einer Stadtbahnlinie und 32 Buslinien verknüpftdie DVG mehr als 700 Haltepunkte in Duisburg.www.dvg-duisburg.deDruckfähiges Bildmaterial sowie weitere Hintergrundinformationenkönnen Sie hier herunterladen: https://www.door2door.io/press.html.Pressekontakt:Ansprechpartnerin door2doorLidia FabianSenior Communications ManagerE-Mail: lidia@door2door.io | Tel: +49 177 75 47 205Original-Content von: Door2Door, übermittelt durch news aktuell