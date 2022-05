Die Mobilitätsgestalter von Morgen

München (ots) -Die Verkehrswende ist im vollen Gange - die Elektromobilität entwickelt sich stets weiter. Während früher Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen Ausnahmefälle darstellten, sind sie heute nicht mehr wegzudenken. Doch was bedeutet diese Entwicklung für Elektrofahrzeughalter bzw. die Ladeinfrastruktur und was kann die CHARGE-V dazu beitragen?Die Bedeutung und der Einfluss der Elektromobilität wird zusehends relevanter, wie die Entwicklung der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden verdeutlicht. Während im Januar 2019 noch ein Bestand von 150.172 PKWs mit elektrischem Antrieb verzeichnet werden konnte, waren es im Januar 2021 bereits das knapp 8-fache mit insgesamt 1.184.416 Elektrofahrzeugen (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)). Unter anderem daran lässt sich erkennen, dass die Relevanz an einem Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht nur sehr hoch ist, sondern auch über die nächsten Jahre hinweg noch weiter ansteigen wird. Diese Entwicklung wurde ebenfalls von der Bundesregierung erkannt, welche mit Hilfe von diversen Förderungen und Subventionen die Deckung des prognostizierten Ladebedarfs vorantreibt.Mobilitätsgestalter von MorgenDas Münchener Start-Up CHARGE-V stellt intelligente Ladesysteme zu Verfügung, um den Übergang zu einer erfolgreichen Verkehrswende durch eine emissionsfreie Mobilität zu beschleunigen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das High-Power-Charging und bietet somit eine zukunftsorientierte Technologie für Solarparkbetreiber, Unternehmen mit einem e-Fuhrpark, Stadtwerke, Tankstellen und vielen Weiteren. Aufgrund der hohen Ladeleistung der Ladesäulen kann in kürzester Zeit genügend Strom geladen werden, sodass nach bereits wenigen Minuten das Fahrzeug für längere Strecken wieder einsatzfähig ist. Die Ladesysteme der CHARGE-V sind somit nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Verkehrswende, sondern bieten dem Endkunden eine komfortable Alternative zu Kraftstofffahrzeugen.Modulare DC-LadestationenAufgrund des Systemaufbaus kann mit der Power Unit "MASTER 480" eine gleichzeitige Stromversorgung von bis zu drei Terminals mit jeweils 160 kW pro Ladesäule gewährleistet werden. Zudem kann das Gesamtsystem der Ladesituation vor Ort angepasst werden und infolge des modularen Aufbaus bedarfsgerecht in 40 kW-Schritten erweitert werden. Die Ladesäulen sind standardmäßig mit einem DC-Anschluss ausgestattet, wobei eine Erweiterung mit einem 22 kW AC-Ladepunkt möglich ist. Dadurch können Anwender parallel an der gleichen Ladesäule AC- und DC-Strom laden.All-in-One - Coming Soon!Das Zukunftsprojekt der CHARGE-V, eine intelligente sowie innovative Ladesäule, begeistert mit seiner Leistung. Die vier DC-Ausgänge ermöglichen eine Ladeleistung von bis zu 960 kW, sodass vier Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 240 kW geladen werden können. Der All-in-One kann aufgrund seiner kompakten Größe, der voll integrierten Leistungselektronik und der Kabelkühlung sehr variabel eingesetzt werden. Zudem können wegen seiner modularen Bauweise kundenspezifische Anpassungen hinsichtlich der Ladeleistung vorgenommen werden. Die DC-Schnellladesäule bietet somit eine attraktive sowie nachhaltige Ladelösung für alle Akteure der Elektromobilität.Bei Fragen zu uns und unseren Produkten würden wir Sie gerne an unserem Stand B6.418 auf der Power2Drive - Messe in München begrüßen (11. - 13. Mai 2022). Weitere Informationen finden Sie bereits vorab auf unserer Website: https://www.charge-v.com/Pressekontakt:Julia MückeJunior Marketing ManagerinMobil: +49 (0) 170 9055773E-Mail: julia.muecke@charge-v.comWeb: www.charge-v.comCHARGE-V GmbHUnternehmenssitz: Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 MünchenOriginal-Content von: CHARGE-V GmbH, übermittelt durch news aktuell