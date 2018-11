Mobilität zukünftig im Abo? / Kfz-Gewerbe diskutiert digitale Systeme

Bonn (ots) - Intelligente digitale Systeme verändern auch dieAnforderungen an die Anbieter von Fahrzeugen und Mobilität. Wie stehtes um das Chancenpotenzial der sich wandelnden Mobilitätswirtschaft?Darüber spricht Dr. Christoph Konrad, Leiter des ZDK-Hauptstadtbüros,mit vier Experten am 27. November 2018 auf dem 11. BerlinerAutomobildialog. Daten und Fakten zur Gegenwart und Zukunft derMobilität präsentiert Dr. Weert Canzler vom WissenschaftszentrumBerlin für Sozialforschung. Über Mobilitätslösungen der BerlinerVerkehrsbetriebe (BVG) neben Bus und Bahn berichtet Heinrich Coenen,BVG-Stabsabteilung Geschäftsentwicklung. "Mit dem Startup Cluno zumWunschfahrzeug im All-Inclusive-Abo" ist das Thema des Vortrags vonNico Polleti, Mitbegründer und CEO der Cluno GmbH, München. UndStefan Ax, Geschäftsführer des Verbands der Mercedes-Benz Vertretere.V. (VMB), stellt die Verbindung zwischen Mobilitätsangeboten undAutomobilhandel her.Mit dem Berliner Automobildialog leistet der ZDK seinen Beitrag zueinem notwendigen Dialog über verkehrs- und wirtschaftspolitischesowie gesellschaftlich relevante Themen. Die Veranstaltung findetstatt am 27. November von 11 bis 12.30 Uhr in der Vertretung desLandes Niedersachsen beim Bund, In den Ministergärten 10, 10117Berlin.Zur Anmeldung: https://www.kfzgewerbe.de/automobildialogPressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell