"Mobilität braucht Freiheit": Das GOLDENE LENKRAD 2019: BILD am SONNTAG und AUTO BILD zeichnen die besten Autos aus / Elon Musk kündigt den Bau einer neuen "Gigafactory" von Tesla bei Berlin an

Berlin (ots) - Am Dienstagabend, 12. November 2019, verliehen BILD am SONNTAG,Deutschlands größte Sonntagszeitung, und die europäische AUTO-BILD-Gruppe zum43. Mal DAS GOLDENE LENKRAD an die besten Automobil-Neuheiten des Jahres. Derinternational begehrte Preis wurde 1976 von Verleger Axel Springer ins Lebengerufen und ist Europas wichtigste Auszeichnung der Automobilbranche. DiePreisvergabe fand im Rahmen einer Gala mit rund 200 hochrangigen Vertretern undProminenten aus der Automobilbranche, Medien und Politik im Axel-Springer-Hausin Berlin statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Barbara Schöneberger.Tom Drechsler, Chefredakteur AUTO der BILD-Gruppe: "Als am 9. November 1989 dieVerleihung des Goldenen Lenkrads stattfand, fiel die Berliner Mauer. Es war dieSehnsucht der Menschen nach Freiheit und individueller Bewegung ohne Grenze, diedies damals möglich machte. Auch 30 Jahre später gilt, dass Freiheit Mobilitätbraucht, wie Mobilität die Freiheit, sowohl der Entscheidung, aber auch derVerantwortung. Wir wissen, dass sich Mobilität verändern wird: wie wir fahrenund was wir fahren. Aber nicht, dass wir fahren, dass wir mobil sind. DieseFreiheit wollen wir uns bewahren. Deshalb zeichnen wir heute die Autos und Ideenzur Mobilität von morgen mit dem Goldenen Lenkrad aus."Tesla-Chef Elon Musk nahm DAS GOLDENE LENKRAD für den Tesla Model 3 persönlichentgegen und verkündete bei der Preisverleihung den Bau einer europäischen Tesla"Gigafactory" in der Nähe des neuen Berliner Flughafens BER.2018 wurde die Verleihung des Goldenen Lenkrads aufgrund der Diskussion umAbgasmanipulationen einmalig ausgesetzt und neue Testklassen sowieBewertungskriterien eingeführt: So wurden für das Goldene Lenkrad 2019elektrisch angetriebene Autos erstmals nicht separat bewertet, sondern maßensich mit den anderen Neuerscheinungen in denselben Testklassen. Bewertet wurdeaußerdem nach einem modifizierten AUTO-BILD-Testzyklus, bei dem Verbrauch,Umweltwertung und Preis stärker in das Ergebnis einfließen.Unter den Gästen der Verleihung waren unter anderem Yasuhiro Aoyama, Presidentund CEO Mazda Motor Europe, Steffen Cost, Geschäftsführer Kia MotorsDeutschland, Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender Volkswagen, Bernhard Kaplan,Geschäftsführer Mazda Deutschland, Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender SkodaAuto, Elon Musk, CEO Tesla, Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr unddigitale Infrastruktur, Bram Schot, Vorstandsvorsitzender Audi, Ralf Speth, CEOJaguar Land Rover, Alain Uyttenhoven, Geschäftsführer und Präsident ToyotaDeutschland, und Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender BMW sowie die RennfahrerMatthias Ekström und Hans-Joachim Stuck.Alle Preisträger von DAS GOLDENE LENKRAD 2019Autoklassen- Kleinwagen: AUDI A 1 Sportback- Kompaktwagen: BMW 1er- Mittel/Oberklasse: Tesla Model 3 (E-Auto)- Kleine SUV: Mazda CX-30- Mittlere SUV: Jaguar I-Pace (E-Auto)- Große SUV: Audi e-tron (E-Auto)- Sportwagen: Toyota Supra- Schönstes Auto: BMW 8er- Bestes Auto unter 25.000 Euro: Skoda Kamiq- Bestes Auto unter 35.000 Euro: Kia XCeed- Beste Innovation: Michelin luftloser ReifenAlle Preisträger und Informationen zu DAS GOLDENE LENKRAD finden Sie unterwww.dasgoldenelenkrad.de.Über DAS GOLDENE LENKRADBILD am SONNTAG und die AUTO BILD-Gruppe zeichnen die bestenAuto-Neuerscheinungen des Jahres mit dem GOLDENEN LENKRAD aus. Der internationalbegehrte Autopreis wurde 1976 von Verleger Axel Springer ins Leben gerufen undseitdem jährlich vergeben. Seit 1983 gibt es darüber hinaus DAS GOLDENEEHRENLENKRAD für außergewöhnliche Leistungen in der Automobil-Branche. AxelSpringer selbst übergab 1983 das erste Ehrenlenkrad an Henry Ford II,Gründerenkel und ehemaliger Präsident der Ford Motor Company.Pressekontakt:Christian SenftUnternehmenskommunikationLeiter BILD-KommunikationAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell