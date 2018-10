Mobilität der Zukunft: China ist Spitzenreiter

München (ots) -China wird zum globalen Innovationstreiber in derAutomobilindustrie. Im Rennen um den zukünftigen Markt fürMobilitätsdienstleistungen hat sich das Reich der Mitte eineFührungsposition erarbeitet. So ging jedes zweite in der erstenJahreshälfte 2018 verkaufte Elektroauto an einen Kunden in China.Gleichzeitig hat das Land seine Ladeinfrastruktur in den vergangenenzwölf Monaten massiv ausgebaut und neue Teststrecken für autonomesFahren eingerichtet. Chinesische Konsumenten tragen den Fortschrittmit und nutzen Mobilitätsangebote wie Car-Sharing undMitfahrgelegenheiten."Kein anderes Land ist so fortschrittlich und offen für neueTechnologien und Mobilitätsdienste. Die meisten traditionellenAuto-Nationen stagnieren dagegen oder bewegen sich nur langsam", sagtWolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger. "China ist nicht nurder weltweit größte Absatzmarkt für Autos und ein wichtigerProduktionsstandort. Es hat sich längst von der Werkbank zum Laborder Industrie entwickelt."Die Führungsrolle Chinas zeigt sich unter anderem beim Ausbau derInfrastruktur für batteriebetriebene Fahrzeuge. So hat das Land seineKapazitäten trotz des riesigen Straßennetzes in den vergangenen zwölfMonaten Jahr verdoppelt - von 2,5 auf 5,7 Ladestationen pro 100Kilometer (Deutschland 4,5, Frankreich 2,3, USA 0,3 Stationen pro 100Kilometer). Das Geld ist gut angelegt, zählen die Chinesen doch zuden Verbrauchern mit dem größten Vertrauen in Elektromobilität:Immerhin 65 Prozent der Befragten können sich vorstellen, alsnächstes ein Auto mit Elektroantrieb zu kaufen. Damit sind siedeutlich innovationsfreudiger als die Verbraucher in Westeuropa, wodas Interesse bei mageren 30 Prozent stagniert.Politik treibt die Entwicklung massiv voranAuf der Agenda der politischen Führung rangiert innovativeMobilität ganz oben. Mit standardisierten Richtlinien und dergrundsätzlichen Offenheit für selbstfahrende Autos hat sich das Landinzwischen zum globalen Testgelände und Zukunftsmarkt auch für großeausländische Hersteller entwickelt. Erst vor kurzem haben deutscheAutokonzerne die Erlaubnis für den Testbetrieb von autonomenFahrzeugen auf den Straßen von Peking und Shanghai erhalten. Paralleltreibt die Regierung Initiativen zur Vernetzung von Fahrzeugen sowohlmit anderen Fahrzeugen als auch mit mobilen Endgeräten undelektronischen Straßenschildern voran. Damit will Peking denamerikanischen IT-Anbietern die Technologieführerschaft streitigmachen.Doch nicht nur die politische Seite ist stark engagiert. Auch diechinesische Industrie - Autobauer wie Technologiekonzerne - habenihre Aktivitäten in den vergangenen Monaten intensiviert undKooperationsabkommen geschlossen oder vertieft.Kein globaler Markenführer in SichtTrotz des fleißigen Wettrüstens der Technologiegiganten sowie derAutomobilhersteller bei disruptiven Mobilitätskonzepten, sehen dieRoland Berger-Experten noch kein Unternehmen auf Platz 1: "Obwohl dieAufmerksamkeit für Themen wie autonomes Fahren, Konnektivität undElektromobilität in der weltweiten Öffentlichkeit sehr groß ist, gibtes immer noch keine internationalen Markenführer", fasst WolfgangBernhart zusammen.Klar angeführt wird das aktuelle Ranking von Uber (USA), dasallerdings auch "nur" 46 Prozent der Befragten kennen, gefolgt vonblablacar (Frankreich) mit 20 Prozent und Daimlers car2go mit 9Prozent. "Das Rennen um die Position des innovativstenMobilitätsdienstleisters ist also noch offen", so Bernhart.Die Infografik können Sie herunterladen unterwww.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell