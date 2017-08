Mobilität im Alter: Freiwillige Selbstkontrolle für mehr Sicherheit / TÜV Rheinland: Eigene Schwächen nicht ignorieren / Regelmäßig ärztliche Untersuchungen durchführen / Kopf und Körper fit halten

Köln (ots) - Der Verlust der eigenen Mobilität - in ländlichenGebieten ist dieser Einschnitt meist noch tiefer als in der Stadt.Die Angst davor ist mitunter so groß, dass Senioren erste Anzeichenvon körperlicher oder geistiger Schwäche ignorieren oder kaschieren."Die gewissenhafte Selbstreflexion ist jedoch das Wichtigste, um imAlter ein Fahrzeug sicher bewegen zu können", sagt Steffen Mißbach,Kraftfahrtexperte von TÜV Rheinland. "Dazu gehören auch regelmäßigeUntersuchungen beim Haus-, Ohren- und Augenarzt." Viel Bewegung undgeistige Herausforderungen tragen dazu bei, länger leistungsfähig undsomit mobil zu bleiben.Hilfreiche AssistenzsystemeDie Wahl des Fahrzeuges sollte frühzeitig mit Bedacht getroffenwerden. Ein unproblematischer Einstieg und eine hohe Sitzpositionsollten beim Kauf Priorität haben. Systeme wie ein Totwinkel- oderSpurhalter-Assistent sowie Tempomat und Rückfahrkameras sindebenfalls hilfreich. "Wir werden im Alter unbeweglicher, es fällt unsbeispielsweise nicht mehr so leicht, den Kopf zu drehen", sagtMißbach. "Das Verhalten kann entsprechend angepasst werden. Wird etwadie Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet, vollführt manautomatisch einen Schulterblick. Es empfiehlt sich auch,Verkehrsstoßzeiten zu meiden oder in Autobahnbaustellen auf derrechten Spur zu bleiben."Angebote gemeinnütziger OrganisationenHilfestellung bei eigener Unsicherheit und der geeignetenFahrzeugausstattung gibt es bei gemeinnützigen Organisationen -beispielsweise den Kirchen. Hier gibt es mitunter die Möglichkeit,eine freiwillige Fahrprobe zu absolvieren und das Ergebniseigenverantwortlich umzusetzen. "Generell gilt, dass es für diePersonengruppe 65+ keine signifikanten Unfallauffälligkeiten gibt",stellt Mißbach klar. "Im europäischen Ausland werden teilsSonderprüfungen ab dem Alter von 55 Jahren vorgenommen. DieUnfallstatistiken weisen jedoch keinerlei Unterschiede zu denen inDeutschland auf."Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell