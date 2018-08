Mobilfunkvertrag: Junge Verbraucher geben doppelt so viel aus wie Senioren (FOTO)

München (ots) -Unter 30-Jährige zahlen im Schnitt 28,34 Euro pro Monat für ihrenMobilfunkvertrag / Verbraucher ab 60 Jahren geben monatlich nur 14,21Euro aus / Grund: Junge Kunden kaufen häufig Smartphones zum Vertrag,Senioren nur seltenJe älter ein Verbraucher, desto geringer sind seinedurchschnittlichen Ausgaben für einen Handyvertrag. Unter 30-Jährigebezahlen im Schnitt 28,34 Euro pro Monat für das mobile Telefonierenund Surfen. Ältere Verbraucher ab 60 Jahren sind dagegen ehersparsam. Ihre monatlichen Kosten für einen Mobilfunkvertrag liegenlediglich bei 14,21 Euro im Monat.*Junge Kunden wollen Verträge inkl. Smartphone, Senioren bestellenselten Tarife mit HardwareHauptgrund für die unterschiedlichen Ausgaben ist die Hardware.Bei Mobilfunkkunden zwischen 18 und 29 Jahren wählt mehr als jederZweite ein Angebot inklusive Smartphone - so viele wie in keineranderen Altersgruppe. Anders das Kaufverhalten bei Senioren: Nur rund24 Prozent der Verbraucher ab 60 Jahren entscheiden sich für einBundle aus Tarif und Smartphone."Ob sich ein Vertrag inklusive Smartphone lohnt, hängt von Modell,Netz und Anbieter ab", sagt Dr. Oliver Bohr, GeschäftsführerMobilfunk bei CHECK24. "Ein individueller Vergleich hilftVerbrauchern bei der Entscheidung."Samsung und Apple am häufigsten in den Hosentaschen derCHECK24-Kunden44 Prozent der über CHECK24 zusammen mit einem Vertrag bestelltenSmartphones sind Geräte von Samsung. Absoluter Favorit in denvergangenen zwölf Monaten war das Modell Galaxy S8. Auch Apple istsehr beliebt: 42 Prozent der Kunden kauften ein iPhone zu ihremHandyvertrag. Erst mit großem Abstand folgt Huawei auf Platz drei(elf Prozent).Service für Kunden: Kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung perTelefon, Chat und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten ihreMobilfunkverträge im Kundenkonto oder kündigen bestehende Verträgeganz einfach mit dem 1-Klick-Kündigungsservice. Diese und weiterekostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zuschätzen.*Alle genannten Preise sind durchschnittliche Monatswerte. Dieseberücksichtigen alle anfallenden Kosten und Vergünstigungen innerhalbder ersten 24 Monate; Datengrundlage: alle zwischen Juli 2017 undJuni 2018 über CHECK24 abgeschlossenen MobilfunkverträgePressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell