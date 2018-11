Mobilfunkstandard 5G: Scheuer sieht Fortschritte bei Vergaberegeln

BERLIN (dpa-AFX) - Beim neuen digitalen Mobilfunknetz 5G sieht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Fortschritte in den Verhandlungen über Nachbesserungen zu den Ausschreibungsregeln.



"Wir setzen uns intensiv für den flächendeckenden Mobilfunkausbau ein", sagte Scheuer am Dienstag in Berlin auf dpa-Anfrage. "Nicht nur die Metropolen sollen von der Digitalisierung profitieren, sondern gerade auch die ländlichen Regionen. Denn nur damit erreichen wir die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse." Aktuell werde mit der Bundesnetzagentur die für die 5G-Vergabe notwendige "Betriebsanleitung" diskutiert, um die Rahmenbedingungen richtig zu schaffen.

Am Montag hatten sich Vertreter der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur im Kanzleramt getroffen. Laut Verkehrsministerium haben Regierung und Netzagentur "im Dialog" ambitionierte Versorgungsauflagen für die anstehende Frequenzauktion entwickelt, die nun final von der Bundesnetzagentur festgelegt werden sollen. Diese müssten die Mobilfunknetzbetreiber nach der Frequenzversteigerung umsetzen.

Konkret solle künftig gut und störungsfrei in Zügen telefoniert und gesurft werden können, nicht nur im ICE. Auch sollen Bundesstraßen und Landstraßen besser mit Mobilfunk versorgt werden. Auf der Autobahn solle mit den 5G-Vorgaben die Bedingungen für automatisiertes Fahren und die dort benötigte Infrastruktur geschaffen werden.

Die Vergaberegeln sollen im November beschlossen werden. Die Bundesnetzagentur hatte einen ersten Entwurf vorgelegt, an dem es aber breite Kritik gibt. Der Bund will mit der Vergabe Milliarden einnehmen.