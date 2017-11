Mobilfunkkonkurrenz bremst Telecom Italia

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Telekommunikationskonzern Telecom Italia hat im dritten Quartal die Konkurrenz im Mobilfunk zu spüren bekommen.



Einsparungen konnten dies nicht ganz ausgleichen und so sank das operative Ergebnis (Ebitda) um 2,5 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 477 Millionen auf 437 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 1,3 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Zahlen lagen in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen.

Nach neun Monaten liegt das Ebitda damit 5,7 Prozent über dem Vorjahreswert, der Umsatz um 5,3 Pozent. Das Unternehmen bekräftigte daher seine Prognose, das Ebitda 2017 leicht steigern zu wollen./nas/she