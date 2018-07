Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 220 Millionen

Bern (awp) - Die Grundlage für die Datenautobahn der Zukunft im Mobilfunk geht ins Geld: Die Mobilfunkfrequenzen für die superschnelle Technik 5G kosten die Telekomkonzerne Swisscom, Sunrise und Salt mindestens 220 Milllionen Franken.

Dies hat die Eidg. Kommunikationskommission Comcom in ihren Bedingungen zur Versteigerung der Frequenzen festgelegt, wie sie am Freitag vor den Medien in Bern bekannt gab. Die Auktion solle im

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten