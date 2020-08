Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch rechnet mit mehr Umsatz

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit mehr Umsatz.



Die Erlöse sollen 2020 um circa 4 Prozent (Vorjahr: 3,68 Mrd Euro) wachsen, der Service-Umsatz um 2 bis 3 Prozent (Vorjahr: 2,94 Mrd Euro). Das teilte der Konzern am Dienstag in Maintal mit. Bisher ist das Management von Erlösen auf Vorjahresniveau ausgegangen. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll unverändert auf Vorjahresniveau (683,5 Mio Euro) bleiben. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Prognosen allerdings weiter mit viel Unsicherheit behaftet, heißt es. Den Halbjahresbericht veröffentlicht der Konzern am 13. August./knd/fba

