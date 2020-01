Mobilfunk im ländlichen Raum¶ Bisher nur Versprechungen¶

Bielefeld (ots) - Lothar Schmalen, Düsseldorf ¶ Als die drei großenMobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und Telefonica 2015 neue LTE-Lizenzenersteigerten, haben sie viel versprochen - und wenig gehalten. Bis Ende 2019sollte entlang aller Autobahn-Trassen und Bahnlinien in Deutschlandflächendeckend LTE-Empfang sein. Jeder, der mit der Bahn unterwegs ist oder aufder Autobahn mit seiner Freisprechanlage telefoniert, weiß, dass diesesVersprechen nicht eingehalten wurde. Das musste jüngst auch NRW-DigitalministerAndreas Pinkwart einräumen. Auch die von den Telekommunikationskonzernenversprochene hohe LTE-Haushaltsabdeckung von 98 Prozent bis Ende 2019 ist nichtüberall erreicht worden, wie die neue Studie zum LTE-Empfang in Deutschland ansTageslicht gebracht hat. Digitalminister Pinkwart hat versprochen, bis Ende 2022alle Schulen und Gewerbegebiete ans schnelle Internet anzuschließen, die gesamteLandesverwaltung soll bis 2025 digitalisiert werden. Die vielen Versprechungender Bundes- und Landesregierungen zum angeblich schnellen Ausbau von Internetund Mobilfunknetz - wer glaubt sie noch? Die Politiker sollten wenigerankündigen und mehr handeln. Die Unterversorgung Handy-Empfang auf dem Lande istdabei nur ein Beispiel für die immer ungleicher werdenden Lebensverhältnisse.Der ländliche Raum droht mehr und mehr ins Hintertreffen zu geraten - nicht nur,was Internet und Mobilfunk anbelangt. Medizinische Versorgung, moderneumweltfreundliche Mobilität, schulische oder kulturelle Angebote - die Listeließe sich fast beliebig fortsetzen. Wer nicht will, dass noch mehr Menschen indie überteuerten, umweltgeschädigten und unter sozialen Problemen ächzendenGroßstädte drängen, der muss sich die Verbesserung der Strukturen im ländlichenRaum auf die Fahnen schreiben. Zum Beispiel beim Ausbau des Mobilfunknetzes. Erist eine öffentliche Aufgabe, weil er zur Daseinsfürsorge gehört. Fraglich istdeshalb, ob die bisherigen Förderprogramme den Mobilfunkbetreibern genügendAnreize geben, das Netz auch in weniger dicht besiedelten Gebieten auszubauen.Der Wirtschaftsstandort NRW wäre ohne den ländlichen Raum nur die Hälfte wert,vielleicht sogar noch weniger. Denn viele der erfolgreichen Unternehmen sitzennicht im Ruhrgebiet oder am Rhein, sondern im Sauer- und Münsterland und inOstwestfalen-Lippe. Sie werden nur überleben und genügend Beschäftigte finden,wenn das Leben auf dem Land nicht immer mehr zum Leben hinter dem Mond wird.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4504019OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell