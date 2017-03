Mit Mobilfunk: Vodafone macht das Autofahren sicherer (VIDEO)

Hannover (ots) -Wenn Autos bald um die Ecke schauen, werden Deutschlands Straßennoch sicherer. Vodafone, Audi und Huawei zeigen auf der CeBIT, wieder Straßenverkehr der Zukunft funktioniert. Mit der neuenTechnologie LTE-V2X kommunizieren Autos direkt miteinander. PerMobilfunk sehen Fahrzeuge dann sogar Gefahren, die für den Fahreroder Sensoren noch nicht sichtbar sind. Zum Beispiel an verdecktenKreuzungen oder hinter Bergkuppen."Wer von 'M' wie Mobilität spricht, der meint damit auch 'M' wieMobilfunk. Denn Mobilfunk steuert den Verkehr von morgen. VernetzteAutos werden künftig um die Ecke schauen - und sich gegenseitig vorGefahren warnen. Das ist ein großer Schritt in eine voll vernetzteWelt. In eine Welt, die ohne Ampeln auskommen kann, die keinen Staumehr kennt und in der es deutlich weniger Verkehrstote gibt", soVodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter.In der vollvernetzten Welt werden Fahrzeuge Informationen aufdirektem Wege auch mit Fußgängern, Ampeln und Kreuzungen austauschen.Schon heute funktioniert das im Netz von Vodafone mit sehr geringenLatenzzeiten, bald in Echtzeit. Das senkt Unfallzahlen und spartRessourcen - in Sachen Zeit und Treibstoff. Denn ohne Staus ist jederschneller am Ziel. Von bis zu 15% weniger Benzinverbrauch profitierenin Zukunft Portemonnaie und Umwelt. Vodafone zeigt erste Szenarienschon heute unter Realbedingungen auf der CeBIT - und biegt damit aufdie Zielgerade für den vollvernetzten Straßenverkehr ein.Pressekontakt:Vodafone KommunikationDirk Ellenbeck+49 211 533 6912+49 211 533 5500dirk.ellenbeck@vodafone.compresse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell