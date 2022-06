Mobilezone: Diese Infos sollten Sie kennen!

Durch die Verschlankung, mit dem Verkauf des margenschwachen Großhandelsgeschäfts in Deutschland und der Tochter in Österreich, ist der Umsatz um rund 1/5 zurückgegangen, aber die Profitabilität gestiegen. Auf bereinigter Basis ist der Umsatz in Deutschland sowie in der Schweiz im mittleren einstelligen Bereich gewachsen. Die operative Marge kletterte von 3,6 auf 7,4% und übertraf damit den Zielwert von 7%. Durch… Hier weiterlesen