Mobilezone: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Per 25.09.2021, 02:24 Uhr wird für die Aktie Mobilezone am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 12.68 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Computer und Elektronik Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mobilezone einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mobilezone jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mobilezone mit einem Wert von 12,12 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 67,7 , womit sich ein Abstand von 82 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Mobilezone schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,27 % und somit 1,6 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,86 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Mobilezone damit 41,09 Prozent über dem Durchschnitt (2,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,2 Prozent. Mobilezone liegt aktuell 50,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mobilezone?

Wie wird sich Mobilezone nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Mobilezone Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Mobilezone Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken