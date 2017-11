Die Mobilezone-Aktie winkt mit attraktiver Dividendenrendite!

Liebe Leser,

das Marktumfeld für den Einzelhandel ist in der Schweiz angespannt. Das bekommt auch Mobilezone zu spüren. Die Zahl der Kundenbesuche ging im 1. Halbjahr in den eigenen Shops um 5% zurück. Im Gegensatz dazu läuft das Onlinegeschäft in Deutschland mit neuen Rekordwerten beim Umsatz und operativen Gewinn sehr gut. Insgesamt war der Umsatz im Segment Handel um 4% rückläufig. Das margenstärkere Service-Providing-Segment konnte den Umsatz auch dank des Verkaufs neuer Dienstleistungen um 26% verbessern und das Betriebsergebnis verdoppeln.

Gewinnstagnation für das Gesamtjahr erwartet

Unterm Strich stand auch aufgrund eines niedrigeren Steueraufwands ein Gewinnplus von 11%. Im 2. Halbjahr dürfte der Gewinnbeitrag ähnlich wie in den Vorjahren deutlich höher ausfallen. Gewinntreiber dürften die Smartphone-Neuheiten von Samsung und insbesondere das iPhone 8 bzw. X von Apple sein. 10 Jahre nach der Premiere wird mit einem großen Wurf von Apple gerechnet. Jedes 2. von Mobilezone verkaufte Handy ist ein iPhone. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einer Gewinnstagnation.

Mit einem KGV von 10,7 sind die Aktien im aktuellen Marktumfeld günstig bewertet. Attraktiv ist auch die Dividendenrendite von 5,0%. Die optisch niedrige Bewertung wird aber durch die hohe Verschuldung relativiert. Der Konzern hat die Ausschüttungsquote angesichts des negativen Eigenkapitals, das aus der fremdfinanzierten Übernahme von einsAmobile resultiert, reduziert. Nach der Rückführung des Bankdarlehens dürfte die Ausschüttungsquote wieder steigen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.