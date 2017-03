Mobileye: Kursexplosion! Je Aktie 63,54 USD! Intel zahlt 15,3 Milliarden USD!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Mobileye ist einer der führenden Anbieter von Software für Assistenz-Systeme in Autos und arbeitet als Sensorspezialist mit weltweit 25 Autoherstellern zusammen. Das israelische Unternehmen ist mit BMW und Intel eine Partnerschaft eingegangen, die das Ziel hat, einen Produktionsbeginn für vollautomatisch fahrende Autos für das Jahr 2021 zu gewährleisten. Die Aktie explodierte um mehr als 30%. Mobileye ist eine der Aktien, die wir Anfang des Jahres in unserem Musterdepot „autonomes Fahren“ aufgenommen hatten und insgesamt gesehen lag das Depot schon vor dieser Kursexplosion in der Gewinnzone. Die Aktie hat sich auf ein Allzeithoch geschossen. Mehr – wie immer – im RuMaS Express-Service.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.