Mobileum baut strategische Partnerschaft mit Developing Solutions aus, um eine vollständige Lebenszyklus-Testlösung für 5G bereitzustellen

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Lösung integriert sich nahtlos in den 5G CI/CD-Pipeline-Prozess und sorgt für kontinuierliche Tests vom Labor bis in die ProduktionMobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von analytikbasierten Roaming- und Netzwerkdiensten, Telco-Sicherheit, Risikomanagement sowie Test- und Überwachungslösungen, freut sich, die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Developing Solutions bekannt zu geben. Developing Solutions ist ein privates Netzwerk-Testunternehmen, das sich auf das Testen von 3G/4G/5G-Mobilfunk- und IMS-Core-Schnittstellen spezialisiert hat.Die Erweiterung der Zusammenarbeit ermöglicht die Integration des dsTest-Produkts von Developing Solutions (https://www.developingsolutions.com/products/about-dstest/) mit der Active Testing-Plattform SITE von Mobileum (https://www.mobileum.com/products/testing-and-monitoring-intelligence/domestic-network-testing/5g-performance-testing/), um Telekom-Betreibern End-to-End-Test- und Verifizierungslösungen für den gesamten 5G-Netzwerk- und Service-Lebenszyklus zu bieten, vom Labor bis zur Produktion. Die Lösung fügt sich nahtlos in die CI/CD-Pipeline-Prozesse ein und dient dem Labor zum kontinuierlichen Testen, während sie gleichzeitig das aktive Testen von Diensten auf derselben Plattform automatisiert.Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Mobileum auch als Vertriebskanal für das dsTest-Produkt fungieren und seine globale Kundenbasis nutzen, um die Go-to-Market-Reichweite von Developing Solutions zu erweitern und den Telekommunikationsbetreibern eine einzige integrierte Lösung zum Testen und Ausrollen neuer 5G-Dienste anzubieten.Die Integration der beiden Technologien ermöglicht es, Tests in einer CI/CD-Umgebung zu automatisieren. Dabei werden die umfangreichen 5G-Core-Emulationsfähigkeiten von Developing Solutions mit den Active Testing APIs und 5G-Testautomatisierungsfunktionen von Mobileum kombiniert. Einer der Hauptvorteile dieser Lösung ist, dass sie vollständig automatisiert ist, und die Entwicklung und den Einsatz neuer Tests mit hoher Flexibilität erleichtert. Dies ermöglicht es Anwendern, die verschiedenen 5G-Testszenarien ganz einfach zu adressieren, was sich in schnellen Serviceeinführungen und niedrigeren Betriebskosten niederschlägt. Diese Lösung wird auch in der Lage sein, mit dem Active Intelligence-Ökosystem von Mobileum zusammenzuarbeiten und mit seinem breiteren Portfolio an umsetzbaren Analyselösungen sein globales Wertversprechen zu stärken."Mit der beschleunigten Einführung von 5G Standalone und Network Slicing wird die Möglichkeit für Telekommunikationsbetreiber, das Testen neuer Dienste und Anwendungen vollständig zu automatisieren, entscheidend sein, um ihre geschäftliche Agilität zu erhöhen und neue Umsatzströme zu generieren. Unsere gemeinsame Lösung bietet End-to-End-Tests und Verifizierung unter Verwendung von CI/CD-Pipelining vom Labor bis in die Produktion und hilft dabei, kontinuierlich potenzielle Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor sie sich auf den Kunden auswirken", sagt Dennis Foster, Verantwortlicher für Sales & Marketing bei Developing Solutions."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Developing Solutions zu stärken. Unser erweitertes Angebot bietet eine anpassbare, durchgängige 5G-Anwendungstestplattform, die sich leicht mit anderen Automatisierungstools integrieren lässt und die Betriebskosten durch einen modernen kontinuierlichen Integrations- und Bereitstellungsansatz mit DevOps reduziert. Mit dem Aufkommen von 5G müssen sich Betreiber schneller an Marktveränderungen anpassen und gleichzeitig den höchsten Standard der Service-Performance beibehalten. Unsere gemeinsame Lösung wird den Bedarf unserer Kunden unterstützen, Softwareanwendungen und -dienste über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu entwickeln, zu testen, bereitzustellen und zu validieren", sagt Goce Talaganov, Head of Testing and Monitoring Products bei Mobileum.Active Testing von Mobileum ist eine End-to-End-Testlösung, die zur Unterstützung von 5G-Implementierungen entwickelt wurde und exklusive Einblicke in die Service-Performance und Quality-of-Experience bietet. Sie ist ein wichtiger Enabler für neue 5G-Dienste und ermöglicht es Betreibern, die höchsten 5G-Datenraten und Latenzanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig extreme Zuverlässigkeit und Agilität zu gewährleisten. Die Plattform wurde entwickelt und optimiert, um Dienste rund um die Uhr zu testen, zu überwachen, Fehler zu beheben und zu bewerten, und ist darauf vorbereitet, mit der weiteren Entwicklung von 5G zu skalieren.Informationen zu Developing SolutionsDeveloping Solutions, gegründet 2002, ist ein Prüfgeräteunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Telecom- und Datacom-Branche. Das Unternehmen befindet sich im DFW Metroplex. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.developingsolutions.com/Informationen zu Mobileum Inc.Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom-Analysen für Roaming, Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement und nationale und internationale Verbindungstests. Mehr als 900 Kommunikationsanbieter verlassen sich auf die Mobileum-Active-Intelligence-Plattform, die fortschrittliche, auf Analysen basierende Lösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, operative Erkenntnisse mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, um ihren Umsatz zu steigern, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Kosten zu senken. Pressekontakt:QUEXOR GROUP INC.Barbara Henris | bhenris@quexor.com | Mob.: 1 (703) 470-9446Medien- und Unternehmenskommunikation - MobileumSandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Mob. 351 939650229Product Marketing und Analyst Relations - MobileumCarlos Marques | Carlos.Marques@mobileum.com | Mob. +351 939650124