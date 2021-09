Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Cupertino, Calif. (ots/PRNewswire) - Im Bericht wird die 5G-Netzwerksicherheit als Schlüsseltechnologie erwähnt: "Die Sicherung von 5G-Netzwerken ist eine Priorität für CSPs und Unternehmen, da die Zunahme privater Implementierungen, vertikaler Anwendungen, der Cloud-Architektur und massiver IoT-Verbindungen in 5G neue Schwachstellen und Herausforderungen schafft, wie z. B. potenzielle DDoS-Angriffsvektoren und Eintrittspunkte."Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Überwachung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den Gartner-Berichten "Hype Cycle for Privacy, 2021"[1] und "Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021"[2] als Sample Vendor ausgezeichnet wurde. Mobileum wurde in der Kategorie 5G-Netzwerksicherheit ausgezeichnet.Gartner bestätigte: "Die Sicherung von 5G-Netzwerken ist eine Priorität für CSPs und Unternehmen, da die Zunahme privater Implementierungen, vertikaler Anwendungen, der Cloud-Architektur und massiver IoT-Verbindungen in 5G neue Schwachstellen und Herausforderungen schafft, wie z. B. potenzielle DDoS-Angriffsvektoren und Eintrittspunkte." Darüber hinaus: "Führungskräfte im Bereich Sicherheit und Risikomanagement, die sich mit Technologie-, Informations- und Belastungsrisiken befassen, betrachten den Datenschutz als oberste Priorität." Gartner prognostiziert: "Bis Ende 2023 werden für 75 % der Weltbevölkerung personenbezogene Daten unter modernen Datenschutzbestimmungen erfasst sein, gegenüber 25 % heute."[1]"Damit CSPs anspruchsvollere 5G-Anwendungsfälle, wie z. B. Smart Cities, monetarisieren können, müssen sie ein bestimmtes Sicherheitsniveau garantieren. Dies erfordert eine echte End-to-End-Sicherheit des 5G-Netzes, die das Kernnetz, die Netzabschnitte, die Randbereiche und den erweiterten Schutz der Teilnehmeridentität umfasst. Wir sind der Meinung, dass die Auszeichnung durch Gartner als Sample Vendor für die Kategorie 5G-Netzwerksicherheit die marktführende Position von Mobileum im Bereich Telekommunikationssicherheit und Risikomanagement stärkt", so Avnish Chauhan, CTO bei Mobileum.Die Active Intelligence-Plattform von Mobileum ist eine führende Analysetechnologie für die Telekommunikation, die Roaming, Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement und Tests unterstützt. Das Produktportfolio im Bereich Netzwerksicherheit von Mobileum bietet CSPs End-to-End-Sicherheit und Schutz für 5G-Netzwerke, -Dienste und -Teilnehmer. Die Lösungen von Mobileum ermöglichen eine sichere Verbindung zwischen 5G-Netzen und gewährleisten gleichzeitig Abwärtskompatibilität zwischen 5G-, 4G-, 3G- und 2G-MNO-Netzen. Die Active Intelligence-Plattform gewährleistet 5G-Netzwerksicherheit mit protokollübergreifenden Signalisierungs-Firewalls, einschließlich SS7-, GTP-, Diameter- und SIP-Firewalls. Unterstützt durch die fortschrittlichen Analysen, die Penetrationstests, den SMS-Spam-Schutz und die Erkennung von Verkehrsanomalien von Mobileum können CSPs Bedrohungen erkennen, bevor sie auftreten. Dadurch können sie sichere IoT-Verbindungen bereitstellen, die höheren Sicherheitsanforderungen für das Network Slicing erfüllen und 5G-Sicherheitsanforderungen erfüllen, die für garantierte QoS und QoE erforderlich sind.Quellen (verfügbar für Gartner-Abonnenten):[1] Gartner, Hype Cycle for Privacy, 2021, Bart Willemsen, 13. Juli 2021 (https://www.gartner.com/en/documents/4003504-hype-cycle-for-privacy-2021).[2] Gartner, Hype Cycle for the Future of CSP Networks Infrastructure, 2021, Sylvain Fabre, 12. Juli 2021. (https://www.gartner.com/en/documents/4003470-hype-cycle-for-the-future-of-csp-networks-infrastructure-2021)Haftungsausschluss von Gartner:GARTNER und HYPE CYCLE sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken der Gartner, Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet.Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Marktforschungspublikationen aus den Meinungen der Martkforschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Marktforschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Informationen zu Mobileum Inc.Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur und Großbritannien.Erfahren Sie mehr unter www.mobileum.com und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpgNützliche Kontakte:QUEXOR GROUP INC.:Barbara Henris | bhenris@quexor.com | Mob.: +1 (703) 470-9446Medien und Unternehmenskommunikation - Mobileum:Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Mob. +351 939650229Produktmarketing und Analystenbeziehungen - Mobileum:Carlos Marques | Carlos.Marques@mobileum.com | Mob. +351 939650124Original-Content von: Mobileum Inc., übermittelt durch news aktuell