Mobiles Strategiespiel The Battle Cats veröffentlicht neues Update mit zusätzlicher Sprachunterstützung

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - Der weltweite Hit der mobilen Tower-Defense-App The Battle Cats (verfügbar für iOS und Android), produziert von der PONOS Corporation, hat ein neues Update veröffentlicht, das zusätzlich zu den bisher verfügbaren englischen Einstellungen zusätzliche Sprachanzeigeoptionen für Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch bietet.Nach der Veröffentlichung von The Battle Cats Version 10.6.0 am 28. Juni 2021 wird beim Start der App ein Auswahlmenü erscheinen, in dem die Spieler ihre bevorzugte Sprache auswählen können, in der sie die niedliche Action von The Battle Cats genießen wollen. Die verrückte Katzenstrategie ist jetzt für noch mehr Spieler auf der ganzen Welt zugänglich.Diese neuen Sprachoptionen werden genau dann verfügbar sein, wenn die Summer Sunfest-Kampagne vom 2. Juli (11:00 Uhr) bis zum 16. Juli (10:59 Uhr) erscheint. Battle Cats-Spieler auf der ganzen Welt können sich über tägliche Geschenke in Form von 20 Katzenfutter freuen, neben limitierten Events, darunter:- Monatlich erwachte Stadien: Räumen Sie jeden Tag eine andere Stage ab, um die ultimative wahre Form der Rare Cat-Helden freizuschalten.- Cat Ticket Festivals: Verdienen Sie Ticket-Belohnungen, um Katzen und Fähigkeiten auf den Karten Katzenticket-Chance, Nilpferdbelagerung und Im Angesicht der Gefahr jeden Tag zu verstärken.- XP Festivals: Verdienen Sie Berge von Erfahrungspunkten, mit denen Sie Ihre Lieblingskatzenhelden verstärken können.- Schatzfest: Erhalten Sie höhere Drop-Raten für Schatzbelohnungen in "Katzenimperium"-Story-Kapiteln an geraden Tagen, in "Zukunftsreise"-Kapiteln an ungeraden Tagen und in "Kosmische Katzen"-Kapiteln jeden dritten Tag.Das Megafest-Event kehrt außerdem zwischen dem 2. Juli (11:00 Uhr) und dem 5. Juli (10:59 Uhr) zu den Battle Cats Rare Capsules zurück und bietet deutlich höhere Drop-Raten für Top-Tier-Megaselten-Cats, einschließlich einer exklusiven Helden-Serie, die nur während dieses Events verfügbar ist. Außerdem erhalten alle Spieler einen speziellen Rabatt auf die Hälfte mit ihrer ersten Einzelziehung oder 11-Kapsel-Ziehung aus dem Rare Capsule-Automaten nach dem 2. Juli (11:00 Uhr).INFORMATIONEN ZU PONOS CORPORATIONDie PONOS Corporation mit Sitz in Kyoto, Japan, produziert seit 1990 Spiele und hat sich zum Ziel gesetzt, die Erwartungen von Spielern aller Altersgruppen mit kreativen, skurrilen Konzepten zu übertreffen, die auf einem soliden Gameplay-Fundament aufbauen. PONOS konzentriert sich nun auf die Entwicklung und Veröffentlichung von mobilen Apps, wobei der Flaggschiff-Titel The Battle Cats weltweit über 60 Millionen Downloads verzeichnen konnte.INFORMATIONEN ZU THE BATTLE CATSGenre: Strategie/ Tower DefenseOS-Anforderungen: iOS 10.0, Android OS 5.0Homepage: https://battlecats.club/en/series/battlecats/URLs herunterladenApp Store: https://itunes.apple.com/us/app/the-battle-cats/id850057092Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponos.battlecatsenCopyright ©PONOS Corp.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538676/image_5016142_32427737.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1538677/image_5016142_32427862.jpgPressekontakt:Sean KobleE-Mail: pressrelease_en@ponos.co.jpTelefon: +81-75-222-7702Original-Content von: PONOS Corporation, übermittelt durch news aktuell