Mobiles Bezahlen per Handy für Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken ab 13. August 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Ab 13. August 2018 können Kunden von Volksbanken undRaiffeisenbanken mobil per Smartphone bezahlen. Ab diesem Zeitpunktstellt die genossenschaftliche FinanzGruppe die girocard sowie dieKreditkarten Mastercard und Visa digitalisiert in der VR-BankingAppzur Verfügung. Damit ist sie die erste Bankengruppe in Deutschland,die ihren Kunden mobiles Bezahlen über sämtliche ihrer Kartenprodukteermöglicht. Dem Rollout vorausgegangen war die im Dezember 2017durchgeführte Family&Friends-Pilotphase mit der VolksbankMittelhessen und VR Bank HessenLand, deren Kunden bereits seit AnfangJuni dieses Jahres mobil bezahlen können. Ab 13. August 2018 könnenrund 85 Prozent aller 915 Genossenschaftsbanken ihren Kunden dasBezahlen mit dem Smartphone ermöglichen, 2019 die verbleibendenInstitute. "Mit unserer mobilen Bezahllösung folgen wir denNutzungsgewohnheiten vieler Kunden, die ihr Smartphone immergriffbereit haben. Sie können damit nun an der Kasse schnell undbequem ihre Rechnung begleichen. Mobiles Bezahlen mit dem Handyergänzt unser Angebot vielfältiger Bezahlmöglichkeiten um eineweitere digitale Innovation", so Dr. Andreas Martin,Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR).Einfache Handhabung und sekundenschneller BezahlvorgangOb und wann ihre Genossenschaftsbank das Angebot startet, erfahrenKunden über das jeweilige Institut selbst oder sehen es ganz einfachdaran, dass der neue Menüpunkt "Digitale Karten" in ihreraktualisierten VR-BankingApp erscheint. Nach dem Bestellen und Ladender digitalen Bankkarte über die VR-BankingApp auf das eigeneNFC-fähige Android-Smartphone können die Nutzer durch schlichtesHalten der Rückseite ihres Geräts an das Bezahlterminal im Handelbezahlen. Dabei kommen sie in den Genuss der Vorteile einerschnellen, sicheren und bequemen mobilen Zahlung, ohne dasPortemonnaie heraussuchen zu müssen. Wie beim kontaktlosen Bezahlenmit der Plastikkarte ist die PIN-Eingabe nur bei Zahlungen über 25Euro regelmäßig erforderlich. Mit der optionalen "ExpressZahlung"können Karteninhaber sogar eine digitale Karte als Standardkarte zumBezahlen voreinstellen, dann brauchen sie zum Bezahlen an der Kassenur noch das Display ihres Smartphones freizuschalten. Es ist dannnicht notwendig, die VR-BankingApp zu öffnen. Übrigens: Beim Ladender Karten in die VR-BankingApp fügt diese automatisch eine zweiteApp im Handy hinzu, die sich "Digitale Karten" nennt. Sie sorgt zumeinen im Hintergrund dafür, dass auch ohne Internetverbindung an derKasse mobil bezahlt werden kann, und Kunden können sie - falls siedie "ExpressZahlung" nicht nutzen - für den Bezahlvorgang an derKasse öffnen; auch dann kann die VR-BankingApp geschlossen bleiben.Handel schon mehrheitlich mit NFC-Bezahlterminals ausgestattetDas mobile Bezahlen per Handy im Handel erfolgt über dieselbenBezahlterminals, die bereits jetzt das kontaktlose Bezahlen mit derPlastikkarte auf Basis des weltweiten Standards der Near FieldCommunication (NFC) ermöglichen. So werden kontaktlose Bankkartenschon an zwei Dritteln aller 800.000 Terminals in Deutschlandakzeptiert und die Zahl wird weiter steigen. Händler machen ihreNFC-Terminals in der Regel durch Anbringen des vierwelligenKontaktlossymbols im Kassenbereich für Kunden kenntlich.Bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken, die bereits rund 14Millionen physische kontaktlose girocards und 1,5 Millionenkontaktlose Kreditkarten an ihre Kunden ausgegeben haben, ist seit2017 jede neu ausgegebene physische Bankkarte NFC-fähig. DieVollausstattung aller über 27 Millionen genossenschaftlichergirocards mit der Kontaktlosfunktion wird im Jahr 2020, die aller 4,3Millionen genossenschaftlicher Mastercard- und Visa-Kreditkarten imJahr 2021 erreicht.Einen Frage-Antwort-Katalog zur Anwendung des mobilen Bezahlensfinden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung.Ein druckfähiges Pressebild zum mobilen Bezahlen mit der digitalenBankkarte der Volksbanken und Raiffeisenbanken ist unter www.bvr.de,Presse, Bilddatenbank, Stichwort "digitale girocard", abrufbar.