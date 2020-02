Mobiles Bezahlen mit der PAYBACK App wird doppelt belohnt (FOTO)

München (ots) - In den kommenden zwei Monaten werden Kunden bei der Nutzung dermobilen Zahlungsfunktion PAYBACK PAY besonders belohnt: Noch bis zum 29. März2020 gibt es die doppelten Basispunkte auf den gesamten Einkauf. Dazu müssenKunden vorab einen speziellen Coupon in der PAYBACK App aktivieren. PAYBACK PAYgilt als die erfolgreichste mobile Zahlungsfunktion in Deutschland undfunktioniert bei allen großen PAYBACK Partnern."PAYBACK PAY Kunden profitieren nicht nur von Extra-Punkten, sondern auch vomdeutlich schnelleren und komfortableren Kassenprozess", so die PAYVerantwortliche Carolin Thomass. Der Service ist Teil der erfolgreichen PAYBACKApp, die wichtige Funktionen des Programms bündelt: Mit der App können KundenPunkte sammeln, Coupons aktivieren, mobil einkaufen und auch mobil bezahlen.Aktuell nutzen bereits 9,5 Millionen die App aktiv, sie zählt zu den dreibeliebtesten Shopping-Apps in Deutschland.Über PAYBACK:PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine inDeutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sieerhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "EinProgramm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurcheinen erheblichen Betrag pro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden vonden Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partneroder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals dasmobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wirdaktiv von 9,5 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3Shopping-Apps in Deutschland.Pressekontakt:Weitere Informationen:Nina PurtscherDirector Corporate Communications & Public RelationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACKtwitter.com/Presse_PAYBACKWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/102404/4509561OTS: PAYBACK GmbHOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell