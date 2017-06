Mobile Shopping als Schlüssel zu Schwellenmärkten (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Global Retail Development Index[TM] sieht strategisches Umdenkenim Einzelhandel"Geopolitische Instabilität und wachsende Marktmacht derregionalen Wettbewerber in Schwellenmärkten zwingen globaleEinzelhandelsunternehmen ihre Expansionsstrategien in die wachsendenMärkte zu überdenken", warnt Dr. Mirko Warschun, Leiter desBeratungsbereichs Konsumgüterindustrie und Handel in Europa, demMittleren Osten und Afrika bei der Unternehmensberatung A.T. Kearney."Internationale Handelsketten müssen sich verstärkt dem ThemaOnline-Shopping widmen, wenn sie in Schwellenländern bestehenwollen", so der Experte.Die mittlerweile sechzehnte Ausgabe des A.T. Kearney Global RetailDevelopment Index[TM] mit dem Titel "The Age of Focus" legt einRanking der 30 weltweit wichtigsten Schwellenländer fürEinzelhandelsinvestitionen vor. Der Index basiert auf 25makroökonomischen und einzelhandelsspezifischen Variablen und erlaubtnicht nur Aussagen über die gegenwärtige Attraktivität derSchwellenmärkte für den Einzelhandel, sondern auch über derenPotenzial für die Zukunft.In diesem Jahr führt Indien das Ranking an - gefolgt von China undMalaysia. Der deutsche Großhändler Metro Cash & Carry hat Indienbereits 2003 zu seinem Top-Wachstumsmarkt erklärt und plant seineExpansion in das bevölkerungsmäßig zweitgrößte Land der Welt weiterzu intensivieren: So will Metro Cash & Carry bis 2020 landesweit mit50 Großmärkten vertreten sein. Um den regionalen Besonderheitengerecht zu werden, schickt Metro Cash & Carry in einer weltweiteinzigartigen Vertriebsinitiative Verkäufer direkt in die KiranaShops (für Indien typische Tante-Emma-Läden, die einen Großteil deslandesweiten Einzelhandelsumsatzes ausmachen), um vor OrtBestellungen für den Lieferservice aufzunehmen. Auch sind kleinereStoreformate geplant.Doch insgesamt sind die globalen Handelsunternehmen mit ihreninternationalen Expansionen zurückhaltender geworden: Aufgrundzunehmender geopolitischer Unsicherheiten und nationalistischerTendenzen wie dem Brexit oder der "America First"-Politik DonaldTrumps haben im vergangenen Jahr weniger Einzelhändler als zuvor neueMärkte betreten oder ihre Expansion in den Schwellenländernvorangetrieben. Neue Markteintritte sind nur im Bekleidungssegment zuverzeichnen. Viele Retailer stellen ihre Präsenz vor Ort gänzlich aufden Prüfstand oder konzentrieren sich auf die Optimierung bereitsbestehender Ladennetzwerke.Die regionalen und lokalen Handelsunternehmen haben ihreMarktposition indes ausbauen können. Verstärkt spielen sie aus, dasssie globalen Händlern in Fragen der Kultur vor Ort und regionalerRisiken überlegen sind. Heimische Handelsunternehmen, die sich gutetablierte haben, nutzen mittlerweile ihre starke Position vor Ort,um sich Nachbarmärkte zu erschließen.In vielen Emerging Markets ist der mobile Einzelhandel zurwichtigsten Form des Online-Shoppings avanciert. "Das zwingt dieEinzelhändler, ihre globalen Expansionsvorhaben und ihre Rolle in derWertschöpfungskette zu überdenken", macht Warschun deutlich.Deutsche Unternehmen verfolgten bereits jetzt verstärkt eine"Online First"-Strategie: "Händler nutzen bei der Expansionbestehende Online-Plattformen, um ihr Sortiment vor Ort bekannt zumachen. Erst im nächsten Schritt überlegen sie, ob sie sich in denstationären Handel investieren", erklärt Handelsexperte Warschun, dieneue Strategie der Händler. Nach dem deutschen Discount Aldi startetzum Beispiel nun auch Lidl das Online Geschäft in China über dieAlibaba-Plattform Tmall Global. Auch die beiden Drogerieketten dm undRossmann bereiten mit "Cross-Border-E-Commerce" ihren Eintritt inschwer zu erreichende Märkte mit lokalen Experten vor und sicherndamit ihre Lieferkette ab.Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen ist sich Warschunsicher: "Wir gehen davon aus, dass immer mehr Einzelhändler im Rahmenihrer zukünftigen Expansionspläne auf mobile Konzepte setzen." Nur sokönnten sie der lokalen und regionalen Konkurrenz standhalten undgleichzeitig einen zukünftigen Markteintritt durch den stationärenHandel vorbereiten.Über A.T. KearneyA.T. Kearney zählt zu den weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät sowohl globaltätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativerUmsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klientenbei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation. ImMittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Innovation,Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung derUnternehmensperformance durch das Management von Komplexität inglobalen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 inChicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büroaußerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund 3.500Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt. Seit 2010 berät dasUnternehmen Klienten klimaneutral.Weitere Informationen finden Sie unterwww.atkearney.dewww.facebook.com/ATKearney.dewww.twitter.com/ATKearneyDACHPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: + 49 30 2066 3363E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.comOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell