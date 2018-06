Mobile Recruiting: Da muss noch mehr passieren (FOTO)

Eschborn (ots) -Mehr als 90 Prozent der Unternehmen sind sich bewusst, dass MobileRecruiting zukünftig immer wichtiger wird- Die Kandidaten sind bereit: Über die Hälfte haben allenotwendigen Unterlagen für eine Bewerbung auf ihrem Mobilgerät- Kandidaten wünschen sich mehrheitlich (76,4 Prozent) eine Appzur Stellensuche von UnternehmenWir werden durch unsere Lieblingsmusik und den Geruch von Kaffeegeweckt - gesteuert durch vorprogrammierte smarte Geräte. AmFrühstückstisch bestellen wir online ein Buch, das abends geliefertwird. Auf dem Weg zur Arbeit checken wir die Mails und auf demHeimweg wird uns per Push-Benachrichtigung ein Traum-Job angeboten.Der kommt wie gerufen, denn die Begeisterung für den aktuellen Jobist derzeit nicht groß. Die Lösung: Noch schnell per Swipe in derU-Bahn die Bewerbung abschicken - und Daumen drücken."Wer denkt, dass das nur die Beschreibung des Alltags einessogenannten Millennials ist, der irrt", erläutert Marc Irmisch-Petit,Vice President General Manager bei Monster. Mittlerweile ist derGroßteil der Deutschen mobil im Internet unterwegs. Smartphones undTablets gehören zum Alltag und werden im Durchschnitt über 75-maltäglich entsperrt*. Das wissen auch die Personalabteilungen derUnternehmen, wie die diesjährige Studienreihe** "Recruiting Trends2018" des Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS) derUniversitäten Bamberg und Erlangen-Nürnberg und des KarriereportalsMonster belegt: Mehr als 90 Prozent der teilnehmenden Unternehmendenken, dass Mobile Recruiting zukünftig immer wichtiger wird. Dasbestätigen ebenso die befragten Kandidaten: Denn 55,3 Prozent - unddamit 15 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr - stehen alle benötigtenDaten mobil zur Verfügung, um sich jederzeit direkt bewerben zukönnen. Das macht Sinn, denn 42,2 Prozent der befragten Kandidatensucht unterwegs auf dem Smartphone nach offenen Stellen - das sindmehr als doppelt so viele wie 2014 (16,4 Prozent). Wenn es dann ansBewerben geht, können die Unterlagen sofort abgeschickt werden, ohnedas Gerät wechseln zu müssen. Frauen scheinen hier noch ein Stück"mobiler" zu sein, denn es suchen anteilig mehr Frauen über dasSmartphone oder Tablet nach Jobs als Männer.Die Richtung stimmtDie Studienreihe zeigt, dass Kandidaten und Unternehmen dem ThemaMobile Recruiting gegenüber durchaus positiv eingestellt sind. Rundsechs von zehn Kandidaten und Unternehmen verfügen bereits über einGrundverständnis, was dessen Einsatzmöglichkeiten betrifft. Zudembestätigen 21,1 Prozent der Top-1.000-Unternehmen, dass sich bereitsheute Kandidaten verstärkt über mobile Endgeräte bei ihnen bewerben.Bei den befragten IT-Unternehmen wird diese Entwicklung sogar von36,7 Prozent bemerkt. "Es geht in die richtige Richtung", stelltStudienleiter Prof. Dr. Tim Weitzel von der Universität Bamberg festund fügt hinzu: "aber es geht nicht schnell genug. Das mobileZeitalter bringt eine gewisse Ungeduld mit sich. Wer innerhalb vonStunden eine frische Lebensmittellieferung bekommt, der wartet nurungern zwei Wochen auf eine Rückmeldung zu seiner Bewerbung." Das isteiner der Gründe, weshalb sich über drei Viertel der Kandidaten dieMöglichkeit wünschen, den Bewerbungsstatus nachvollziehen zu können -beispielsweise über eine Unternehmens-App oder die App einerInternet-Stellenbörse. Auch zur Jobsuche würden diese Apps von derZielgruppe verwendet werden. Doch die wenigsten Unternehmen erfüllendiesen Wunsch: Nur 4,5 Prozent der Top-1.000-Unternehmen bieten eineeigene App an, auf der Stellen ausgeschrieben und Bewerbungen möglichsind. Knapp ein Viertel der Unternehmen nutzt deshalb die Apps vonInternet-Stellenbörsen für die Veröffentlichung von Stellenanzeigenund um mobile Bewerbungen zu ermöglichen (23,4 Prozent). "Mit derneuen Monster App schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wirbieten den Kandidaten die Möglichkeit, sich in nur drei Schritten fürihren Traumjob zu bewerben und gleichzeitig haben Unternehmen dieChance, die Kandidaten mobil via App zu erreichen", so MarcIrmisch-Petit von Monster.Das muss noch besser werdenDie Recruiting Trends 2018 machen deutlich: An Mobile Recruitingführt kein Weg vorbei und die Chancen für Unternehmen sind groß.Beispielsweise profitieren sie von einer erhöhten Reichweite bei derKandidatenansprache und der daraus resultierenden Zeitersparnis inBezug auf individuelle Ansprachen. Entsprechend bewerten über 40Prozent der Unternehmen das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag beiMobile Recruiting als positiv. Dennoch sehen sich die Unternehmenauch Herausforderungen ausgesetzt: Im Fokus stehen hier diezusätzlichen Kosten (50,7 Prozent) und der technische Aufwand (58Prozent). Auch das Thema Datensicherheit spielt in Zeiten der DSGVOeine immer größere Rolle und beunruhigt mehr als die Hälfte derTop-1.000-Unternehmen und Top-300-Unternehmen der IT-Branche - so wieübrigens auch 51,1 Prozent der Kandidaten. Bei mobilen Bewerbungenkritisieren die Jobsuchenden, wie auch in den Vorjahren, vor allemdie schlechte Benutzerfreundlichkeit: Mehr als sechs von zehnempfinden den Vorgang per Smartphone als noch zu umständlich. Mit derDarstellung der Karriere-Webseiten und Stellenanzeigen auf ihrenMobilgeräten sind die Kandidaten dagegen Jahr für Jahr zufriedener:Jeder Sechste gibt an, dass die Darstellung ohne Problemefunktioniert. Das ist besonders wichtig, denn über die Hälfte (57,7Prozent) der Kandidaten beendet die Jobsuche auf dem verwendetenEndgerät, sobald Darstellungsprobleme auftreten. Nachholbedarfgegenüber den IT-Firmen haben die Top-1.000-Unternehmen bei derWebseitenoptimierung, denn 71,2 Prozent bieten kein Stellenmarketingper Push-Nachricht an - in der IT sind das nur 46,4 Prozent. Ähnlichsieht es bei der Funktion "Überprüfung des Bewerbungsstatus" aus:71,6 Prozent der Top-1.000-Unternehmen vs. 50 Prozent derIT-Unternehmen bieten diesen Service nicht an. Gleichzeitig bestätigtmehr als die Hälfte der Unternehmen, dass sich Mobile Recruitingpositiv auf die Rekrutierung auswirkt, was zeigt: Arbeitgeber solltensich den Herausforderungen des Mobile Recruiting stellen, um dann diedaraus resultierenden Chancen nutzen zu können.Zurück in die ZukunftWie wird es mit dem Mobile Recruiting weitergehen? Prof. Dr. TimWeitzel und sein Team haben sich der Umwelt- und Unternehmensanalyse(auch SWOT-Analyse) bedient, um Firmen auf dem Weg zum erfolgreichenMobile Recruiting eine Strategie an die Hand zu geben. "DieStudienergebnisse bieten eine ausreichende Basis, um Chancen,Risiken, Stärken und Schwächen von Mobile Recruiting für dieUnternehmen aufzuzeigen und daraus Strategien ableiten zu können.",erklärt Prof. Dr. Weitzel die Herangehensweise. So hat dieSWOT-Analyse beispielsweise ergeben, dass die folgenden Themenseitens der Unternehmen zukünftig verstärkt in der Personalstrategieumgesetzt werden müssen: 1. Mobile Optimierung der Webseiten zurStellensuche, Möglichkeit zur Bewerbung über mobile Endgeräte 2.Anbieten von unternehmenseigenen Bewerbungs-Apps oder Nutzung vonApps anderer Anbieter 3. Prüfung, Kommunikation und Behebung vonDatensicherheitsproblemen bei der Nutzung von mobilen Endgeräten"Unternehmen sollten sich dieser Strategien bedienen und dasMobile Recruiting als eines der wichtigsten Projekte der Zukunft imPersonalwesen betrachten", ist sich Marc Irmisch-Petit sicher. "Nurso werden sie im Recruiting auf lange Sicht wettbewerbsfähig bleibenund die besten Mitarbeiter für ihre offenen Stellen finden." DasThemenspecial "Mobile Recruiting" der Recruiting Trends 2018 stehtunter folgendem Link zum Download bereit:https://arbeitgeber.monster.de/recruiting/studien.aspxÜber Monster Deutschland:Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privatenOnline-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service-und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nachdem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den bestenTalenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietetumfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster dieBranchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichsterTechnologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlichvoran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH istEschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist einTochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston,Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie dieWebsite www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc.,finden Sie unter http://about-monster.com. DeutschePresseinformationen finden Sie unter http://info.monster.de.* dscout (2016): Mobile Touches: A Study on Humans and their Tech;online verfügbar unter: https://blog.dscout.com/mobile-touches** Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends2018 wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 11,7%) und die300 größten Unternehmen aus der IT-Branche (Rücklaufquote 13,0Prozent) aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit denResultaten des Nutzungsverhalten und den Einschätzungen von über2.800 Kandidaten verglichen. Die Verteilung der Stichproben derjeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß dem aktuellenDatenbankregister von Bisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz,Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf dieentsprechende Grundgesamtheit repräsentativ. 