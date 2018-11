Mobile-Payment: Galeria Kaufhof-Gruppe startet mit Bluecode und Alipay ab sofort in ganz Deutschland (FOTO)

Wien (ots) -Nach erfolgreichen Pilotprojekten mit zahlreichenSparkassen-Banken und bedeutenden Handelsunternehmen wie Globus undKonsum sowie dem 1. FC Köln und dem Oktoberfest als pulsierenderTourismusmagnet, erfolgt nun der deutschlandweite Rollout vonBluecode und Alipay in allen 96 Filialen der Galeria Kaufhof-Gruppe.In Kooperation mit BS PAYONE, dem Full-Service-Zahlungsanbieter undführendem Händlerdienstleister im Bereich optische Zahlungslösungen,können Endkunden ab sofort bundesweit mobil mit iPhone, Apple Watchund Android-Smartphones bezahlen. Europäische Nutzer verbinden dafürihr Girokonto mit Bluecode, asiatischen Kunden steht die ihnenvertraute Lösung von Alipay zur Verfügung.Dr. Christian Pirkner, CEO Blue Code International AG, dazu: "Wirfreuen uns ganz besonders, europäischen Händlern durch eine einzigekostengünstige Implementierung zwei Bezahllösungen auf einen Schlagbieten zu können. Bluecode und Alipay ermöglichen es Händlern jederGröße, sowohl von europäischer als auch chinesischer Kaufkraft zuprofitieren und Umsatzpotenziale deutlich zu steigern. Mit derGaleria Kaufhof-Gruppe haben wir nun einen weiteren starken Partnerfür unsere Lösung gewinnen können."Der Bezahlvorgang an der Kasse läuft einfach, schnell und sicherab: Der Kunde öffnet die Bluecode-App und bekommt den einmal gültigenBarcode angezeigt. Das Kassenpersonal scannt den jeweiligenStrichcode vom Smartphone des Kunden und der fällige Betrag wird vomBankkonto des Kunden abgebucht.Hansjörg Bausch, CIO der Galeria Kaufhof GmbH, erklärt: "Seitvielen Jahren sind chinesische Touristen eine für uns relevanteZielgruppe, auf die wir gerne eingehen, um auch hier denbestmöglichen Service anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass wirgemeinsam mit BS PAYONE und Bluecode eine sehr gute technische Lösungumgesetzt haben. So können wir für unsere chinesischen Kunden dieErweiterung um die Alipay-Akzeptanz und für alle Kunden mit demBluecode-System weitere Zahlungsoptionen anbieten."Xiaoqiong Hu, Business Director Alipay DACH und CEE, ergänzt:"Eine Galeria Kaufhof-Filiale ist für chinesische Touristen inDeutschland einer der Orte, die sie unbedingt besucht haben müssen.Wir freuen uns, mit einer der bekanntesten Kaufhausketten Europaszusammenzuarbeiten, um chinesischen Touristen ein nahtlosesEinkaufserlebnis zu bieten, das dem ähnelt, was sie zu Hausegenießen."Kostenloser Download der Mobile-Payment-App Bluecode:- iOS (iPhone und Apple Watch): http://apple.co/2z33mN5- Android: http://bit.ly/2AHFrPFBluecode kurz erklärt auf YouTube: https://youtu.be/ndiFRPqFzvQÜber Bluecode:Bluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, diebargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watchgemeinsam mit Value Added Services (Mehrwertdienste, Bonusprogramme,digitale Sammelpässe) in einer App ermöglicht. Im Sinne deseuropäischen Datenschutzrechts werden beim Bezahlvorgang keinepersönlichen Daten auf dem Handy gespeichert oder übertragen. Dashochsichere, TAN-basierte Bezahlverfahren funktioniert mit jedemGirokonto und ist unabhängig von der Übertragungstechnologie(Barcode, QR-Code, Bluetooth, NFC) einsetzbar. Namhafte Banken inÖsterreich und Deutschland (Raiffeisen, Hypo Tirol Bank,Sparkassen-Finanzgruppe), Acquirer (BS Payone), internationaleBankensoftwareanbieter (Temenos Group AG / Schweiz) undPayment-Plattformen (Alipay / China) sowie führende Händler (u.a.Galeria Kaufhof-Gruppe, Globus-Gruppe, Konsum, Rewe-Töchter Billa,Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe) unterstützen deneuropaweiten Rollout und die Integration in Registrierkassen,Automaten, Banking-, Retail- und Kundenkarten-Apps (u.a.mobile-pocket) bereits. Bluecode deckt in Österreich derzeit schonmehr als 85% des Lebensmitteleinzelhandels und viele weitereAkzeptanzstellen (Handel & E-Commerce, Gastronomie, Mobilität,Entertainment, Sportstadien) ab. Mehr Informationen unter:www.bluecode.comPressekontakt, Bild- und Interviewanfragen:Münchner Marketing ManufakturAndrea PetersEmail: a.peters@m-manufaktur.deT +49 89 7 16 72 00 12Weitere Informationen:Blue Code International AGClaudio Wilhelmer, Head of GrowthEmail: c.wilhelmer@bluecode.comT +43 676 49 589 90Original-Content von: Blue Code International AG, übermittelt durch news aktuell