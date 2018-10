Berlin (ots) - Menschen, die wegen einer Depression an einerRehabilitation teilgenommen haben, bietet die DeutscheRentenversicherung Bund neuerdings ein telemedizinischesNachsorge-Angebot: Die Smartphone-App DE-RENA unterstützt durchpersönliches Telefoncoaching. Seit Juli 2017 wird DE-RENA imReha-Zentrum Bad Salzuflen, einem von 22 Reha-Zentren der DeutschenRentenversicherung Bund, eingesetzt. Die ersten Erfahrungen sind sehrvielversprechend: "Die zum Ende der Rehabilitation bereits reduzierteDepressivität war im Nachsorgezeitraum weiter rückläufig, dieFähigkeit zur Selbststeuerung nahm signifikant zu", betont Dr. DieterOlbrich, Ärztlicher Direktor des Reha-Zentrums. In einem Vortragpräsentiert er zusammen mit Stefan Schmädeke, Psychologe bei derMEDIAN Klinik für Psychosomatik in Bad Dürkheim, die App auf dem 17.Reha-Forum der Deutschen Rentenversicherung Bund, das am 29. und 30.Oktober 2018 in Berlin stattfindet."DE-RENA hilft den Patienten, ihre persönlichen Lebensbereiche inein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen. Sie bewerten und planenihre individuellen Aktivitäten im Alltag so, dass sie optimal undgesundheitsförderlich aufeinander abgestimmt sind", erläutert DieterOlbrich. Die Selbststeuerung wird gestärkt und sorgt für eineausgeglichene Lebensführung. Mit der App können die Patienten ihre inder unmittelbar vorangegangenen Rehabilitation erarbeitetenGrundsätze direkt im Alltag umsetzen. Ein Psychotherapeut der Klinikbegleitet sie ein halbes Jahr telefonisch als persönlicherNachsorgecoach.Das Reha-Forum tagt alle zwei Jahre in Berlin. Mehrere hundertGäste aus Sozialversicherung, Klinikmanagement, Wissenschaft,Verbänden und Politik tauschen sich diesmal zum Thema "Was bedeutetDigitalisierung für die Rehabilitation?" aus. Das Programm stehtunter https://rehaforum.deutsche-rentenversicherung-bund.de zumDownload bereit.Weitere Informationen gibt es auf der Internetseitehttps://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund, vor Ort in denAuskunfts- und Beratungsstellen sowie am kostenfreien Servicetelefonunter 0800 1000 480 70.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell