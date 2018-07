Mobile Mini: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Mobile Mini":

Per 06.07.2018 wird für die Aktie Mobile Mini am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 49,4 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Support Services".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mobile Mini einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mobile Mini jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Mobile Mini wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mobile Mini vor. Das Kursziel für die Aktie der Mobile Mini liegt im Mittel wiederum bei 45,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 49,4 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -8,57 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Mobile Mini insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 40. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Mobile Mini zahlt die Börse 40 Euro. Dies sind 17 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Transportation & Logistics" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,19. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen im positiven Bereich, während an fünf Tagen eine negative Diskussion überwog. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über Mobile Mini bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.