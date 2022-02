Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust ernennt neuen CEO

Berlin (ots/PRNewswire) -Adjust-Veteran Simon Dussart führt das Unternehmen in ein neues Kapitel weltweiten WachstumsAdjust (http://www.adjust.com/), die Analyseplattform für mobiles Marketing, gab heute bekannt, dass Simon (Bobby) Dussart mit sofortiger Wirkung zum CEO ernannt wurde. Der Co-Founder und ehemalige CEO Paul H. Müller wird dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen.„Dank Pauls Vision, Hartnäckigkeit und Leidenschaft für die Branche wurde aus Adjust die führende globale Analyseplattform, die sie heute ist", lobt Adam Foroughi, Co-Founder und CEO der Firma AppLovin, die Adjust im vergangenen Jahr übernommen hat. „Bobby arbeitet schon lange Jahre bei Adjust und setzt sich mit großem Engagement für das Produkt und seine Weiterentwicklung ein. Er widmet sich leidenschaftlich der Bedürfnisse der Kunden und stellt sie in den Mittelpunkt aller Aktivitäten von Adjust. Zudem verfügt er über natürliche Führungsqualitäten. All das macht ihn zur perfekten Person, um Adjust in diesem nächsten Kapitel zu führen."Adjust hat seinen Kundenstamm im vergangenen Jahr um mehr als 30 % vergrößert und ist damit gut aufgestellt für eine Fortsetzung dieses schnellen Wachstums mit Dussart als neuem CEO von Adjust. Zuletzt leitete er als Chief Customer Officer (CCO) den umfangreichen globale Kundenservice von Adjust und stellte in dieser Rolle sicher, dass Adjust-Kunden all die Tools und den technischen Support erhalten, die sie für ihren nachhaltigen Erfolg benötigen. Dussart kam 2014 als einer der ersten Mitarbeiter zu Adjust und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Adjust von einem eigenständigen Mobile Measurement Partner (MMP) zu einer Plattform, die Marketer in ihrer täglichen Entscheidungsfindung unterstützt. In seiner Rolle als CCO genoss er bereits das Vertrauen der Kunden.„Bobby ist seit der Gründung von Adjust ein wertvoller und vertrauenswürdiger Partner, der über eine einzigartige Expertise an der Schnittstelle von Technologieentwicklung, Kundenerfolg und operativem Management verfügt", erklärt Müller. „Er hat ein klares Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden, warum sie Adjust anderen MMPs vorziehen und wie die Produkte von Adjust tatsächlich aufgebaut sind. Damit ist er perfekt positioniert, um unsere Vision umzusetzen, aus Adjust die einzige Lösung zu machen, die Mobile Marketer in jedem Aspekt ihrer Arbeit unterstützt."„Adjust befindet sich an einem spannenden und wichtigen Punkt in der Entwicklung unseres Unternehmens. Ich freue mich auf das nächste Kapitel! Wir entwickeln auch in Zukunft innovative Lösungen, die die Bedürfnisse moderner Mobile Marketer erfüllen und werden so noch mehr Unternehmen auf der ganzen Welt einen Mehrwert bieten. Dazu gehört auch ein beschleunigtes Wachstum in China und Südostasien und die Festigung unserer Führungsposition in den Märkten EMEA und Japan", kündigt Dussart an.Während seiner achtjährigen Tätigkeit bei Adjust hatte Dussart verschiedene Positionen inne, unter anderem als Head of Solutions and Integrations und als Vice President of Support - immer mit dem Ziel, Adjust-Kunden bestmöglich zu unterstützen und die Feinheiten der Adjust-Produkte zu verstehen, um sicherzustellen, dass diese die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse der Marketer erfüllen. Vor seiner Zeit bei Adjust war er in der Softwareentwicklung unter anderem bei LaCIME Research Lab und BonGo Innovations tätig. Dussart besitzt einen Master of Science in Elektronik und Kommunikation vom Technological University Dublin sowie einen Master in Telekommunikation und Netzwerktechnik von IMT Nord Europe, einer der renommiertesten staatlichen Hochschulen für Ingenieurwesen in Frankreichs.Über Adjust Wachstumsorientierte Marketer auf der ganzen Welt vertrauen auf die Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust. Die Lösungen von Adjust reichen von Measurement und Kampagnenoptimierung bis hin zu Datenschutz. Tausende von Apps profitieren bereits von Adjusts integrierten Analysen, Automatisierung und weltweit verfügbarem Kundenservice.In 2021 wurde Adjust von Applovin (Nasdaq: APP) übernommen. Der führende Anbieter von Marketingsoftware unterstützt Entwickler mit leistungsstarken, integrierten Lösungen zur Skalierung ihrer Mobile Apps. Mehr Informationen zu Adjust finden Sie auf www.adjust.com.pr@adjust.comKontakt:Joshua Grandypr@adjust.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1737930/Dussart.jpgOriginal-Content von: Adjust, übermittelt durch news aktuell