Mobile-Growth-Map Von Adjust Ermöglicht Marketern Hochwertige App-Nutzer Anzusprechen Und Zu Binden

Adjust führt neue Kennzahl für Kundenbindung ein, fordert Abkehrvon Fokus nur auf InstallationenSan Francisco und Berlin (ots/PRNewswire) - Adjust(https://www.adjust.com/), Branchenführer für Mobile Measurement,Fraud Prevention und Cybersecurity, veröffentlicht heute die ersteMobile-Growth-Map(https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-app-growth-map). DerReport basiert auf Daten von rund 3.500 Apps der Kategorien Shopping,Unterhaltung, Gaming und Dienstprogramme (Utility) aus über 31Ländern, die in 2018 im App Store und Google Play Storeveröffentlicht wurden und bildet deren Wachstum, Kundenbindung undandere wichtige Kennzahlen ab.In diesen Regionen und Kategorien wächst der App-Markt amschnellstenDie Mobile-Growth-Map führt erstmals den sogenannten Growth Score(Wachstums-Score) ein. Diese neue Kennzahl wurde von Adjustentwickelt, um den Erfolg von Apps im globalen Markt abzubilden. DerWert wird aus der Gesamtzahl der Installationen einer App pro Monatgeteilt durch die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer ("monthlyactive user" oder MAU) je App-Kategorie und Land ermittelt. So ergibtsich eine Wachstumsrate aus Installationen im Verhältnis zurjeweiligen MAU-Größe.- APAC-Region führt in Sachen Wachstum und ist weiter aufErfolgskurs. Vietnam, Thailand und Myanmar sind die drei amschnellsten wachsenden Länder. Die LATAM-Region folgt an zweiterStelle mit Brasilien und Kolumbien auf Platz 4 und 5 derLänderrangliste.- Größte Nachfrage für Gaming- und Shopping-Apps in LATAM. Vier derfünf am schnellsten wachsenden Länder für Gaming-Apps liegen inLATAM. Insgesamt dominieren Games mit 33 % die Gesamtzahl derInstallationen und liegen auch bei Nutzungszeit (10 %) und Ausgabenfür Ads (74 %) an der Spitze. Dabei führt LATAM deutlich dieNachfrage nach Shopping-Apps an: Mexiko, Chile und Kolumbien weiseninternational das größte Wachstum in dieser Kategorie auf.- Dienstprogramme ist die am schnellsten wachsende Kategorie inIndonesien. Indonesien ist ein wachstumsstarker Markt, das zeigtauch Adjusts globaler App-Trends Report. Neben Unterhaltung undGaming sind Dienstprogramme die am schnellsten wachsendeApp-Kategorie in diesem Markt. Die gute Performance vonDienstprogrammen (Utility) beruht auf der aktiven Nutzung vonWetter-Apps.Der "Retention Factor"Zusätzlich zum Growth Score hat Adjust eine weitere Kennzahlentwickelt: Der sogenannte "Retention Factor" misst die Wirkung vonKundenbindung, indem die organische Retention (Rückkehrrate derNutzer) durch die bezahlte Retention dividiert wird und sie somit inVerhältnis zueinander setzt.Gaming weist die beste Kundenbindung aller Kategorien auf mit 34 %am Tag 1 nach der Installation und 15 % an Tag 7. Allerdingsverlieren Games zwischen Tag 1 und Tag 7 rund 19 % ihrer gesamtenNutzer - das sind die größten Verluste aus den vier gemessenenApp-Kategorien. Obwohl dieser Rückgang dramatisch erscheint, steht ervermutlich in Verbindung mit der Verbreitung sogenannter Hyper-casualGames, die es bisher nicht schaffen, Spieler langfristig zu binden."Die Nutzerzahlen seiner App zu vergrößern ist ein entscheidendesElement des Wachstums. In einem Markt, in dem die meisten Apps schon24 Stunden nach der Installation wieder vergessen sind, müssenMarketer sich jedoch mehr darauf konzentrieren, das Engagement undsomit die Kundenbindung zu steigern," erklärt Paul H. Müller,Co-Founder und CTO von Adjust. "Um das Engagement zu steigern und dieLebensdauer der App zu verlängern, müssen Marketer datenbasierteMaßnahmen entwickeln, welche die Nutzer ansprechen noch bevor sieabspringen und die App wieder deinstallieren."Anhand der Erkenntnisse der Growth Map können Marketer allerBranchen effektive Strategien zur Kundenbindung planen sowie IhreWerbebudgets optimieren. Weitere Erkenntnisse rund um Wachstum undKundenbindung in den jeweiligen Branchen und Regionen sowietiefergehende APAC-Analysen zu Singapur und Indien gibt es in derVollversion des Reports, der hier(https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-app-growth-map)heruntergeladen werden kann.Über AdjustAdjust (http://www.adjust.com/) ist Branchenführer in denBereichen Mobile Measurement, Fraud Prevention und Cybersecurity. 