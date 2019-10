Mobile First in der Bewerbung? Noch nicht ganz

Eschborn (ots) - Unternehmen sind sich einig: Mobile Recruiting wird immerwichtiger.- Immer mehr Kandidaten bewerben sich auch von zu Hause aus perSmartphone - Zeitersparnis ist der wichtigste Grund dafür.- Die meisten Unternehmen fühlen sich beim Thema Mobile Recruitingder Konkurrenz unterlegen.- Mobile Bewerbung ist eine Generationenfrage.Der allumfassende Einsatz von Smartphones ist auch im Recruiting angekommen. Indiesem Punkt sind sich sowohl die befragten Kandidaten als auch Unternehmeneinig, die an der 17. Ausgabe der Studie Recruiting Trends* teilnahmen, welchegemeinsam von Monster, der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg veröffentlicht wurde.Uneinigkeit besteht lediglich darin, wie wichtig Mobile Recruiting in Zukunftnoch wird. Acht der zehn befragtenTop-1.000-Unternehmen und sogar 100 Prozentder teilnehmenden IT-Unternehmen gehen davon aus, dass Mobile Recruiting immerwichtiger wird. Diese Ansicht vertreten zwar deutlich weniger Kandidaten (sechsvon zehn), dennoch zeichnet sich in den Antworten aller Gruppen ab: Ganz ohneMobile Recruiting geht es schon heute nicht mehr. "Natürlich ist es heute garnicht mehr erklärbar, als Unternehmen eine nicht mobil nutzbare Webseite zuhaben", so Prof. Dr. Tim Weitzel, Studienleiter und Professor am Lehrstuhl fürWirtschaftsinformatik, insb. Informationssysteme in Dienstleistungsbereichen,der Universität Bamberg. "Für Unternehmen, deren Webseiten auf dem Smartphonenicht gut lesbar sind, entsteht erstens die Gefahr, als veraltet wahrgenommen zuwerden. Und sie verlieren zweitens vor allem viele interessierte Kandidatinnenund Kandidaten. Wenn Sie in der U-Bahn von einem interessanten Unternehmen hörenund dort spontan Jobs oder Karrieremöglichkeiten suchen, sind Sie enttäuscht,wenn dies nicht gelingt. Sie beenden die Suche, und wohl kaum jemand denkt eineStunde und drei erledigte Aufgaben später am großen Bildschirm daran, diesenStaffelstab wiederaufzunehmen", so Weitzel weiter. Jedoch lautet nur bei 26,7Prozent der Top-1.000 Unternehmen und nur 20 Prozent der IT-Unternehmen beiInvestitionsentscheidungen im Recruiting die Strategie "Mobile First". EineDiskrepanz, die es sich lohnt, näher zu betrachten.CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN IM MOBILE RECRUITINGDurch Mobile Recruiting ergeben sich neue Möglichkeiten, wie beispielsweise eineerhöhte Reichweite bei der Kandidatenansprache, die auch situations- undortsbezogen erfolgen kann. Die erhöhte Chance, Kandidaten für offene Stellen zufinden, wird von mehr als drei Viertel der Unternehmen hervorgehoben. Dassdennoch nicht in allen Firmen mit Mobile Recruiting gearbeitet wird, dürfte auchan den damit einhergehenden Risiken liegen, wie Problemen in Bezug auf dieDatensicherheit, einem hohen technischen Aufwand und der Schwierigkeit, MobileRecruiting in die bestehenden Prozesse des Personalwesens zu integrieren. Diegute Nachricht: Zumindest in Punkto Datensicherheit sehen die Unternehmenweniger Probleme als bei früheren Ausgaben der Recruiting Trends. In der letztenStudie hatten 51,5 Prozent der Top-1000 Unternehmen und 56,7 Prozent derIT-Unternehmen diesen Punkt als aktuelles Risiko angegeben, in der aktuellenStudienausgabe sehen das nur noch 46,7 Prozent der Top-100 und 30 Prozent derIT-Unternehmen so. Jedoch gehen die meisten Unternehmen davon aus, im Vergleichzu ihren Wettbewerbern in Bezug auf Mobile Recruiting schlechter aufgestellt zusein. Nur knapp ein Drittel empfindet die eigene Leistung in diesem Bereich alsebenbürtig mit der Konkurrenz, während sich weniger als ein Sechstel als besseraufgestellt bezeichnet. Diese Eigeneinschätzung kann in Bezug auf dietatsächliche Durchführung von Mobile Recruiting hinderlich sein.MOBILE BEWERBUNG - EINE GENERATIONSFRAGETrotz des Gefühls der Unternehmen, im Bereich mobile Bewerbung schlechtaufgestellt zu sein, bestätigen immerhin drei von zehn Top-1.000-Unternehmen undvier von zehn IT-Unternehmen, dass bei ihnen bereits heute verstärkt mobileBewerbungen eingehen. Dies liegt unter anderem am verändertenMediennutzungsverhalten der Bewerber. Derzeit verwenden noch durchschnittlichacht von zehn Kandidaten im Privatleben häufig ein Endgerät mit Tastatur, wobeiältere Kandidaten öfter auf ein solches zurückgreifen als die jüngerenKandidaten. So verwenden 85,9 Prozent der Baby-Boomer im Privatleben häufigeinen PC oder Laptop, bei der Generation Z sind es dagegen nur 72,7 Prozent.Diese Entwicklung spiegelt sich auch beim Thema Bewerbung wider: 2014 suchten96,5 Prozent der Kandidaten häufig zu Hause am Computer oder Laptop nach offenenStellen - derzeit sind es nur noch 89,6 Prozent. Die Suche unterwegs amSmartphone hat dagegen um 36,6 Prozentpunkte auf 53,0 Prozent im Vergleich zumJahr 2014 deutlich zugenommen. Dieser Anstieg zeigt, dass die Jobsuche unterwegsimmer beliebter wird. Das hat zur Folge, dass die Bedeutung von mobilenStellenanzeigen und auch die mobile Optimierung immer wichtiger wird. DieAuswertung hinsichtlich der Generationen und des Geschlechts der Kandidatenzeigt, dass anteilig mehr Kandidaten der Generation Baby-Boomer und Generation Xsowie Männer den Tablet-PC zur Stellensuche nutzen. Anteilig mehr Frauen undKandidaten der Generationen Y und Z nutzen das Smartphone.Diese Ergebnisse belegen: Je jünger die Kandidaten, desto mobiler dieGerätenutzung. Diesen Trend haben die Top-1.000-Unternehmen erkannt. 74 Prozentgaben an, zukünftig Mobile Recruiting anbieten zu müssen, da nachfolgendeGenerationen nur noch mobile Endgeräte besitzen werden. Ganze 75 Prozent sehendie Gefahr, potentielle Kandidaten zu verlieren, wenn sie diesen Service nichtbereitstellen.ZEITERSPARNIS IST GROSSER PLUSPUNKT DER MOBILEN BEWERBUNGFünf von zehn Kandidaten geben an, dass sie sich dank der mobilen Bewerbungeinfach "on the go" bewerben können, unter den Kandidaten der Generation Z sindes sogar acht von zehn. Die Zeitersparnis ist damit der wichtigste Faktor füreine mobile Bewerbung. 18,6 Minuten sparen Kandidaten durchschnittlich bei derErstellung einer Bewerbung über ein mobiles Endgerät und 17,3 Minuten beimVersand. Insgesamt gewinnen sie so über eine halbe Stunde Zeit pro Bewerbung.Zur weiteren Zeitersparnis trägt die Tatsache bei, dass die Hälfte derKandidaten alle nötige Bewerbungsdaten, wie Lebenslauf oder Zeugnisse, bereitsauf einem mobilen Endgerät verfügbar hat.NUR MUT - MEHR EHRGEIZ BEI DER EINFÜHRUNG NEUER TECHNOLOGIEN GEFRAGTDie genannten Ergebnisse zeigen deutlich, dass Mobiles Recruiting bereits vonhoher Relevanz ist und besonders in Bezug auf jüngere Generationen immerwichtiger wird. Dennoch stellt es für viele Unternehmen noch eineHerausforderung dar, diesen Weg zu beschreiten. "Die Tatsache, dass vieleUnternehmen ihre eigene Leistung im Bereich Mobile Recruiting schlechtereinschätzen als die der Konkurrenz, zeigt, dass die Unternehmen in diesemBereich noch Nachholbedarf haben. Neue Technologien werden oft nur zögerlichangenommen - dabei gibt es viele anwenderfreundliche technologische Neuerungen,die es dem Anwender leicht machen, diese zu nutzen. Wir haben beispielsweise mitder Einführung von Monster Studios - einer App, mit der sich spielend leichtVideos wie Unternehmensvorstellungen für die mobil-optimierte Stellenanzeigeproduzieren lassen - gezeigt, dass der Einsatz von neuen Formaten und Medienganz intuitiv sein kann", so Sylvia Edmands, Geschäftsführerin von MonsterDeutschland, Österreich und der Schweiz. "Manchmal muss man sich einfach nurtrauen. Wir wünschen uns deshalb von den Unternehmen mehr Mut beim Einsetzenneuer Technologien, damit die Bedürfnisse der Kandidaten und die Angebote derUnternehmen möglichst gut harmonieren, und unterstützen natürlich bei dieserEntwicklung, wo wir nur können."Die Studie steht unter folgendem Link zum Download bereit:https://arbeitgeber.monster.de/recruiting/studien.aspxMehr Informationen zu Monster Studios und den weiteren Recruiting-Lösungen:https://arbeitgeber.monster.de/recruiting/monster-studios.aspxÜBER MONSTERMonster ist eines der bekanntesten privaten Online-Karriereportale inDeutschland. Monster bringt erfolgreich Arbeitgeber und qualifizierteArbeitskräfte auf der ganzen Welt zusammen. Monster sorgt jeden Tag für mehrErfolg und Zufriedenheit am Arbeitsplatz, indem Unternehmen mit Monster-Lösungendie passenden Mitarbeiter und Kandidaten den richtigen Job finden. Seit 25Jahren arbeitet Monster an der Transformation der Personalbranche. Heute stelltdas Unternehmen Technologien zur Verfügung und setzt auf Services für diesozialen Medien sowie auf intelligente digitale und mobile Lösungen, wie zumBeispiel Monster Studios oder Monster Talent Consulting. Inhaber von Monster istRandstad North America, eine Tochtergesellschaft der Randstad N.V. (globalerProvider flexibler Arbeits- und Human-Resources-Services mit einem Gesamtumsatzvon rund 23,8 Milliarden Euro im Jahr 2018).* Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2019 wurden dieTop-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 16%) und die 300 größten Unternehmen ausder IT-Branche (Rücklaufquote 11,6 Prozent) aus Deutschland befragt und dieErgebnisse mit den Resultaten des Nutzungsverhaltens und den Einschätzungen von3.300 Kandidaten verglichen. An der Unternehmensbefragung beteiligten sich 160der 1.000 größten deutschen Unternehmen (Rücklaufquote 16,0 Prozent). Die Verteilung der Stichproben der jeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß dem aktuellen Datenbankregister von Bisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechende Grundgesamtheit repräsentativ. Details zur Durchführung der Studie sowie eine Beschreibung der Studienteilnehmer sind online (http://ots.de/R3HFeW) verfügbar