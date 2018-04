Mobile Devices: Vorstellung des bahnbrechenden LTE Cat M1, einem auf einem offenen Betriebssystem basierenden OBD-Dongle

Paris (ots/PRNewswire) -Mobile Devices, ein globaler Anbieter von Telematik-Technologie,hat heute eine neue Carrier-Zertifizierung für seinen neuenbahnbrechenden LTE Cat M1 OBD-Dongle vorgestellt.Wie alle anderen Produkte von Mobile Devices läuft auch dieserneue OBD-Dongle auf deren Munic.io-Plattform. Dieses mit allenFunktionen ausgestattete Softwarepaket basiert auf Morpheus 3.4,einem bewährten, sicheren und leistungsstarken Betriebssystem fürTelematikanwendungen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/678302/Munic_io_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678300/Mobile_Devices_Munic_MDI_Evolution.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/678301/Mobile_Devices_Munic.jpg )Die über 5.000 APIs von Morpheus ermöglichen eine extrem schnelleEntwicklung und Integration beliebiger Dienste auf dem Dongle. Diesist entscheidend für alle Arten von Telematikdienstleistern (TSPs,Telematics Service Providers) bzw. für große Endkunden, wie z. B.Automobilhersteller oder Versicherungen, die schnell undkostengünstig Dienste oder sogar Pannenhilfe auf Basis einerTelematik-"Smartbox" bereitstellen möchten.Die Munic.io-Plattform enthält außerdem das CloudConnect-Gatewayfür einfaches Gerätemanagement, OTA (Over-The-Air)- undFernprogrammierung sowie die sichere Integration in Server vonDrittanbietern.Dieses neue Produkt vervollständigt die bereits breite Palette dervon Mobile Devices entwickelten OBD-Dongles, dieMobilfunktechnologien wie 2G, 3G und LTE Cat 4 umfassen, die alle inEuropa und Nordamerika zertifiziert sind.Es bietet auch eine Vielzahl von Optionen wie z. B. einenWIFI-Hotspot mit Cat 4-Varianten, Bluetooth, 3D-Gyroskop,Magnetometer, Dual CAN oder interne Batterie.Diese umfangreiche Auswahl an Varianten gibt Mobile Devices-Kundendie Möglichkeit, alle Zielbereiche der Telematik abzudecken, und zwarvon Ultra-Low-End bis High-End. Darüber hinaus stellt der neuesteMultistack-Agent von Munic.io allen die erweitertenDatenlesefunktionen für Fahrzeuge zur Verfügung.Die Kategorie M1 (oder Cat M1) gilt in der Industrie als radikaleInnovation und bezieht sich auf Sensoren und Geräte, die einengeringeren Durchsatz, eine längere Batterielebensdauer (für einigeAnwendungsfälle) und eine bessere Energieeffizienz als aktuelleIoT-Lösungen erfordern.Verizon war der erste Anbieter, der sein Internet ofThings-Netzwerk im März 2017 einführte, sowohl Verizon als auch AT&Tschlossen Mitte letzten Jahres ihre Bereitstellung ab, und diese zweigroßen Carrier betreiben beide derzeit landesweite IoT-Netzwerke.Im Hinblick auf die Konnektivität ist der IoT-Markt einüberfüllter Raum mit einer Reihe von standardisierten undproprietären Technologien. Verizon und AT&T stießen beide in denBereich der IoT-Netzwerke vor, indem sie ihre bestehenden LTE-Profilenutzten. Damit starteten sie landesweite IoT-Netzwerke, die eine vielgrößere Bevölkerung und Geografie abdecken als proprietäreLPWAN-Angebote wie LoRa oder Sigfox, die neue, von Netzwerkanbieternbereitgestellte Hardware erfordern.In anderen Regionen meldeten KPN (Niederlande), KDDI (Japan), NTTDOCOMO (Japan), Orange (EMEA), Telefónica (Europa), Telstra(Australien) und TELUS (Kanada), dass ihre Cat M1-Bereitstellungenebenfalls gute Fortschritte machen.Aaron Solomon, Gründer und CEO von Mobile Devices, zu dieserAnkündigung:"Wir leben wirklich in ein sehr spannenden Zeit. AlleMobilfunktechnologien können mit einer einzigen Softwareplattformweltweit abgedeckt werden. Dieses neue Gerät unterstützt unserbestehendes Angebot und stellt sicher, dass unsere Kundenanspruchsvollste Telematikanwendungen kurzfristig in allen möglichenSegmenten einsetzen können.Die Datenmonetarisierung spielt derzeit bei vielenTelematikprojekten eine zentrale Rolle, daher bietet die Möglichkeit,unsere Softwareplattform auf einer so breiten Palette von Produktenzu nutzen, unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil."Informationen zu Mobile DevicesMobile Devices bietet mit 16 Jahren Erfahrung und über 1,7 Mio.Geräten im Einsatz eine komplette Umgebung für Telematikprodukte und-Dienstleistungen. Wir arbeiten mit Wiederverkäufern und Integratorenzusammen, um End-to-End-Lösungen für Versicherer, Fahrzeugherstellerund -händler, Autovermieter und Leasinggesellschaften, Servicekettenund Dienstleister für das Flottenmanagement zu entwickeln.Unserer Lösung basiert auf einem offenen Telematik-Betriebssystem,der Engine in den Geräten, auf der alle vorinstallierten Dienstesowie alle Anwendungen von Drittanbietern laufen.Sie umfasst:- Eine Suite von SDKs mit Konzentration auf Telematik, die von einerwachsenden Community von mehr als 4.000 Entwicklern verwendetwerden. Über 5.000 APIs, die es Entwicklern ermöglichen, jede Artvon Telematikanwendung einfach und schnell zu erstellen.- Ein Cloud-basiertes Gateway für effizientes Gerätemanagement,Fernprogrammierung mit Offline- und Online-Entwicklungswerkzeugenwie der einzigartigen Zustandsmaschinentechnologie. CloudConnectist schnell skalierbar und kann eine Vielzahl von Anwendungsproxyshosten, unabhängig davon, wie komplex die Inhaltsquellen sind.- Und die Datenentschlüsselungstechnologie für Hybridfahrzeuge,Multistacks, mit der die größte Bandbreite von Fahrzeugdatengelesen und dekodiert werden kann.Mobile Devices verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Entwicklungund dem Einsatz von Telematikprodukten.http://www.munic.iohttps://www.munic.io/productsPressekontakt:Cyril Zeller+33-609-959-121Original-Content von: Mobile Devices and Munic.io, übermittelt durch news aktuell