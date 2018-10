"Mobile Aktion Ernährung und Bewegung" mit rund 10.000 teilnehmenden Kindern ein voller Erfolg (FOTO)

Essen/Berlin (ots) -Das Deutsche Kinderhilfswerk und die ALDI Nord Stiftungs GmbHziehen eine positive Zwischenbilanz des Projekts "Mobile AktionErnährung und Bewegung" (MAEB). Im ersten Jahr haben rund 10.000Kinder teilgenommen. Bei diesem Projekt des DeutschenKinderhilfswerkes, das durch die ALDI Nord Stiftungs GmbH gefördertwird, erlernen Kinder und Jugendliche spielerisch Grundlagen einergesunden Ernährung ebenso wie die Freude an Bewegung.Seit Herbst letzten Jahres machen eigens für das Projektgestaltete Auto-Anhänger regelmäßig auf öffentlichen Plätzen oderSchulhöfen in verschiedenen deutschen Städten Halt, so in Dortmund,Hamburg, Torgelow, Bremerhaven oder Hannover. Bis Ende 2018 werdenhier rund 250 Aktionen umgesetzt. Die Bilanz der "Mobilen AktionErnährung und Bewegung" ist beeindruckend: 13.000 Tomaten, 6.100Zwiebeln, 11.500 Möhren, 3.700 Gurken, 2.100 Bund Radieschen und mehrals eine Tonne Kartoffeln und Nudeln wurden von den Kindernverarbeitet ebenso wie 7.500 Äpfel, 3.100 Bananen, 2.900 Pfirsiche,2.900 Kiwis, 1.600 Mangos, 1.300 Orangen und eine halbe TonneWeintrauben und Erdbeeren."Es ist schön zu sehen, wie kreativ die Kinder beim Gestalten vonSalatgesichtern werden. Mit den Essperimenten ist es wirklich leichtdas Thema gesunde Ernährung spielerisch näher zu bringen", sagt JanHeidtmann vom SpielTiger e.V., lokaler Partner der Aktion in Hamburg.Rayk Mende, Geschäftsführer der ALDI Nord Stiftungs GmbH ergänzt: "Esist wichtig, schon früh ein Bewusstsein für Ernährung und Bewegung zuschaffen, um eine gesunde Entwicklung von Kindern zu unterstützen.Dass allein 2018 rund 10.000 Kinder an der MAEB teilnehmen konnten,ist ein toller Erfolg, der für das nächste Jahr weiter anspornt."Ausblick 2019"Nach der erfolgreichen Startphase wird die Anzahl derProjektpartner jetzt verdoppelt. Es ist toll, dass wir dann in zehnStädten unterwegs sind und Kindern zeigen können, dass gesundeErnährung eigentlich ganz einfach ist", sagt Holger Hofmann,Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.Da das Projekt von den Kindern und Jugendlichen so gut angenommenwird, geht es mit einigen neuen Extras weiter:- Neue Stationen in Berlin, Dresden, Görmin, Gotha und Magdeburg- Verteilung von Brot- und Spielboxen inkl. kindgerechtemRezeptheft an teilnehmende Schulen- Essperimente-Kisten und Bewegungsbaustellen werden 20 Schulendauerhaft zur Verfügung gestellt- Pilotprojekt "Gesundes Schulfrühstück" startet, um Kindern zuzeigen, wie sich leicht ein gesundes Schulfrühstück machenlässt.Pressekontakt:Deutsches Kinderhilfswerk e. V.Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mail: presse@dkhw.deALDI Nord Stiftungs GmbHAnna SteinwegerTelefon: 0201-8593-179Mail: stiftungs-gmbh@aldi-nord.deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell