MobileIron und incapptic Connect machen Mitarbeiter von CLAAS noch produktiver

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - MobileIron (NASDAQ: MOBL),das Sicherheits-Backbone für das digitale Unternehmen, gibt heutebekannt, dass der weltweit agierende Landmaschinen-Hersteller CLAASauf der Basis der Enterprise Mobility Management-Plattform vonMobileIron und der Mobile App-Release-Automation-Technologie derBerliner incapptic Connect GmbH seine geschäftskritischen mobilenApps schneller, sicherer und kostengünstiger produktiv nutzen kann.Schon seit 2012 dient die Enterprise Mobility Management(EMM-)Plattform von MobileIron bei CLAAS als sicheres Fundament dermobilen Geräteflotte. Die Smartphones und Tablets sowie die daraufbefindlichen Apps und die darin enthaltenen Daten werden vorunerlaubten Zugriffen geschützt und richtlinienkonform verwaltet.Darüber hinaus werden geschäftskritische Daten bei der Übertragungaus Backend-Systemen oder in diese Systeme sicher verschlüsselt.Jetzt ist die MobileIron-Plattform im Zusammenspiel mit derinnovativen Mobile App-Release-Automation-Technologie auch dasBackbone für die mobile Business-App-Strategie desLandmaschinen-Herstellers. Die Erstveröffentlichung von neuen Apps,die Aktualisierung von bestehenden Apps und die Erneuerung vonUnternehmens-Zertifikaten läuft jetzt in Sekundenschnelle aufKnopfdruck ab. Darüber hinaus können die Fachabteilungen alsInitiatoren und Nutzer der Apps ohne Hilfe von IT-Spezialisten selbstneue Apps publizieren, zum Laufen bringen und bestehende Apps amLaufen halten. Dadurch kann CLAAS die steigende Nachfrage seinerMitarbeiter nach effizienten, mobilen Business-Apps decken.incapptic Connect ist eine webbasierte Lösung, mit der dieInbetriebnahme-Komponente der Business-App-Strategie von CLAASautomatisiert wird."incapptic Connect hilft CLAAS, den zeitlichen Aufwand für dasPublizieren und Aktualisieren von intern und extern entwickelten Appsdeutlich zu reduzieren. Unsere Software ermöglicht eine häufige undtermingerechte App-Distribution zu sehr niedrigen Kosten", sagt Dr.Rafael Kobylinski, Gründer und Geschäftsführer von incapptic Connect."MobileIron und incapptic Connect sorgen gemeinsam für einsicheres und zuverlässiges Publizieren der Apps mit einem Mausklick,also quasi in Echtzeit," sagt Peter Machat, Vice President EMEACentral von MobileIron, und fährt fort: "CLAAS als langjähriger Kundevon MobileIron, ist unter den Unternehmen in Deutschland sicher einerder Pioniere in Sachen Mobile First".Stephan Niewöhner, Project Manager Mobile Application bei CLAAS,sagt dazu: "Wir sparen bei jeder App-Aktualisierung zwei bis dreiStunden und halten dabei unsere hohen Sicherheitsanforderungen ein,die durch MobileIron gewährleistet werden."MobileIron verwaltet insgesamt 3000 Mobilgeräte innerhalb derCLAAS Gruppe, in der Hauptsache iPhones und iPads. Betreut wird dieMobile IT-Infrastruktur von dem Kölner Mobile-IT-Spezialisten EBFGmbH im Rahmen seines Hosted Core-Modells.Den Anwenderbericht können Sie hier herunterladen:www.mobileiron.com/de/customers/case-studies/CLAASÜber MobileIronMobileIron (NASDAQ: MOBL) bietet Unternehmen weltweit die sichereGrundlage, Mobile First-Organisationen zu werden. WeitereInformationen finden Sie im Internet unter:http://www.mobileiron.com/.Über CLAASDas 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS(http://www.claas-gruppe.com) ist einer der weltweit führendenHersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz imwestfälischen Harsewinkel ist europäischer Marktführer beiMähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt CLAAS mit einerweiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. AufSpitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mitTraktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen undGrünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfallsmodernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAASbeschäftigt 11.300 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr2016 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro.