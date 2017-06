MobileIron startet Service, um Mobilgeräte für die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung fit zu machen

Berlin (ots/PRNewswire) - MobileIron (NASDAQ: MOBL), derSicherheits-Backbone für Multicloud-Unternehmen, kündigte heute einneues professionelles Serviceangebot an: General Data ProtectionRegulation (GDPR, dt.: Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) MobileReadiness Service. Das Professional-Services-Team von MobileIron wirdKunden dabei helfen zu bewerten, ob ihre IT den Anforderungen derDatenschutz-Grundverordnung entspricht, wird Hilfestellung bei derIdentifizierung und Eliminierung evtl. Lücken leisten und einProgramm zur fortlaufenden Überwachung der Einhaltung entwickeln undimplementieren.Weißbuch: EMM - ein nützliches Werkzeug zur Einhaltung der DSGVO (https://www.mobileiron.com/de/whitepaper/how-emm-helps-gdpr-compliance)In der EU-Datenschutz-Grundverordnung wird einmal mehr der Schutzpersönlicher Daten gesetzlich festgeschrieben, wodurch einumfassendes und gut strukturiertes Programm für das EnterpriseMobility Management (EMM) zu einem wichtigen Bestandteil desRahmenwerks von Unternehmen zur Einhaltung derDatenschutz-Grundverordnung wird. Ein Unternehmen, dass EMM nicht aufeine effektive Weise nutzt, wird sich beispielsweise den Behördengegenüber zu rechtfertigen haben, warum es nicht die aktuellmöglichen besten technischen Maßnahmen ergriffen hat, um das Risikovon Datenverlusten zu mindern, so wie es Artikel 32 der DSGVOfordert."Der Einzug von mobilen Geräten in Unternehmen hat das Risiko vonnicht autorisierten Zugriffen auf vertrauliche Daten erhöht", sagteMatt Carter, Manager des Bereichs Strategy and Advisory Consultingbei MobileIron. "Mit dem GDPR Mobile Readiness Service stellen wir -als der weltweit führende Anbieter von Standalone-Lösungen zum EMM -unsere Expertise in Sachen mobile Sicherheit zur Verfügung, umunseren Kunden beim Erreichen der GDPR-Compliance-Ziele zu helfen."Zum MobileIron GDPR Mobile Readiness Services gehören:- Entwicklung einer kundenspezifischen EMM-Politik zur Unterstützungder Datenschutz-Grundverordnung- Bewertung der aktuellen Verwendungs- und Einstellungsrichtlinien- Empfehlungen zu Anpassungen, um Lücken zwischen dem rechtlichvorgegebenen Status und dem Ist-Zustand zu schließen- Bereitstellung einer Dokumentation zur Einhaltung der Richtlinien- Aufbau eines Programms zur fortlaufenden Überwachung der ComplianceUm weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte anservices@mobileiron.com.Über MobileIronMobileIron bietet Unternehmen auf der ganzen Welt die sichereGrundlage, Mobile-First-Organisationen zu werden. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.mobileiron.com.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/460859/mobileiron_logo.jpgPressekontakt:Clarissa HorowitzMobileIron+1-415-608-6825clarissa@mobileiron.comOriginal-Content von: MobileIron, übermittelt durch news aktuell