MobileIron Cloud als Motor für Mobility-Strategie von uvex

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - MobileIron (NASDAQ:MOBL),das Sicherheits-Backbone für das digitale Unternehmen, gibt heutebekannt, dass die uvex group, ein weltweit aktiver Spezialist fürSchutzausrüstung in Sport, Freizeit und Beruf bei der Umsetzung ihrerMobility-Strategie auf die MobileIron Cloud und MobileIron Accesssetzt.Read the full case study:https://drive.google.com/drive/folders/0B1TQlBuSBFz-ZnliZms1T21oaFEMehr als 700 iPhones und iPads verwaltet die uvex-Holding in derganzen Welt mittlerweile über die MobileIron Cloud. In Rechenzentrumder uvex-Zentrale in Fürth (Bayern) stehen lediglich der sogenannteConnector, der die MobileIron Cloud mit Unternehmens-Ressourcen wiebeispielsweise LDAP im LAN synchronisiert, sowie die MobileIronSentry. Letztere ist optional und gewährleistet eine besonderssichere Zugriffskontrolle. Beratung und Implementierung derMobileIron Cloud kommen vom Systemhaus und MobileIron PartnerBechtle. Außer diesen zwei Elementen läuft alles andere über dieCloud und wird vollständig von MobileIron gehostet. Das EuropäischeRechenzentrum von MobileIron steht in Frankfurt am Main undunterliegt den hohen Anforderungen an den Datenschutz in Deutschland.Darüber hinaus ist die MobileIron Cloud SOC 2 Type 2 zertifiziert. ImRahmen der SOC 2-Zertifizierung wurden die betrieblichen undSicherheitsprozesse der MobileIron Cloud durch eine unabhängige undöffentlich zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft.Für uvex waren der Funktionsumfang, die einfache Bedienung, dieStabilität des Systems und nicht zuletzt die ausgereiftenAuthentifizierungs- und Identifizierungs-Mechanismen der MobileIronCloud für den sicheren Zugang in die mobile Cloud die wichtigstenEntscheidungskriterien", sagt Peer Reichert, Leiter Systembetreuungder uvex group."Allein die Zugriffsmöglichkeiten von überall unterwegs aufPIM-Daten und andere Unternehmensdaten bringt uns schon vieleProduktivitätsvorteile", ist sich der Leiter Systembetreuung sicher.Uvex macht indes weit mehr mit der MobileIron Cloud als PIM. Sowerden zentrale Prozesse wie Auftragsbearbeitung,Online-Rechnungsfreigabe, Urlaubsbeantragung und Kundenkontakte überdie Cloud Lösung von MobileIron verwaltet; nicht zu reden von denSicherheitsvorteilen, vor allem auch im Bereich Datenleck- undDatendiebstahls-Prävention."Mit MobileIron Access kann uvex die einzelnen mobilen Geräte sehrgranular steuern, indem die Identifizierung und Authentifizierung desNutzers um Informationen zum Gerät und den Apps ergänzt wird. Dasbringt zusätzliche Sicherheit indem nur vertrauenswürdige Benutzerauf vertrauenswürdigen Geräten mit vertrauenswürdigen Apps Zugang zuCloud-Apps haben", kommentiert Peter Machat, Vice President EMEACentral von MobileIron.Den Anwenderbericht können Sie hier herunterladen:https://www.mobileiron.com/de/customers/case-studies/uvexÜber MobileIronMobileIron (NASDAQ: MOBL) bietet Unternehmen weltweit die sichereGrundlage, Mobile First-Organisationen zu werden.Über uvex"Protecting People": In diesen zwei Worten fasst die weltweittätige uvex group ihr Leitbild zusammen. Das 1926 gegründeteFamilienunternehmen, das mittlerweile in dritter Generation geführtwird, bietet mit über 2.300 Mitarbeitern weltweit innovative undhochwertige Produkte zum Schutz des Menschen in Sport, Freizeit undBeruf an. Als Basis des Erfolgs sieht uvex "die Konzentration auf denProduktionsstandort Deutschland und Europa, neueste Technologien,hohe Sicherheitsstandards und ein professionellesQualitätsmanagement". Der Stammsitz der Firmengruppe, die 48Tochterfirmen in 22 Ländern umfasst, ist im nordbayerischen Fürth.Darüber hinaus wird der internationale Vertrieb durchDistributionspartner sichergestellt. Die UVEX WINTER HOLDING GmbH &Co. KG vereinigt drei international tätige Gesellschaften unter einemDach: die uvex safety group (http://www.uvex-safety.com/de/), dieuvex sports group (uvex sports (http://www.uvex-sports.de/de/) undAlpina (http://www.alpina-sports.com/de-de/)) sowie Filtral(https://www.filtral.com/de/).