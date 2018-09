Mobil im Alter / Die Aktion Gesunder Rücken e. V. zeichnet Alltagshelfer für Senioren aus (FOTO)

Bremervörde (ots) -Zwar sorgen Gelassenheit und Lebenserfahrung im Alter fürEntspannung - nachlassende Kräfte und körperliche Einschränkungenallerdings können den Alltag schnell zur Belastungsprobe werdenlassen. Doch gerade für Senioren ist eine aktive Freizeitgestaltungwichtig. Zudem wollen die Gelenke bewegt werden. Getreu dem Motto"Wer rastet, der rostet", sorgt moderate Aktivität für die nötigeFitness und Bewegungsfähigkeit. Um bis ins hohe Alter mobil zubleiben, sind neben einem gesunden Lebenswandel mit ausgewogenerErnährung auch die Vermeidung von Übergewicht und regelmäßigeBewegung entscheidend. Zusätzlich gibt es zahlreiche Alltagshelfer,die dabei helfen, fit und beweglich zu bleiben. Die Aktion GesunderRücken (AGR) e. V. hat diese - mit Hilfe unabhängiger medizinischerGremien - auf Herz und Nieren geprüft und ergonomisch sinnvolleProdukte mit dem Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" ausgezeichnet.Rollatoren bieten Sicherheit und komfortable FortbewegungSoziale Kontakte wie gemeinsame Unternehmungen mitGleichgesinnten, Treffen mit der Familie oder kulturelle Angebotebereichern den Alltag, halten jung und senken das Demenzrisiko. Dochmit eingeschränkter Mobilität werden diese Aktivitäten zurHerausforderung, wenn nicht sogar unmöglich. Rollatoren leisten hierwertvolle Unterstützung. Sie ermöglichen Menschen mit begrenztenBewegungsmöglichkeiten mobil zu bleiben. Ein gutes Beispiel für einhohes Maß an Sicherheit und Komfort sind Rollatoren von Topro, diedas Gütesiegel der AGR "Geprüft & empfohlen" tragen. Die Gehhilfenlassen sich aufgrund ihres geringen Gewichts leicht rangieren. EineAnkipphilfe erleichtert zudem das Überwinden kleiner Hindernisse wieBordsteinkanten. Für besonderen Komfort sorgen die zahlreichenAnpassungsmöglichkeiten der Rollatoren. Denn durch die individuellenEinstellungen können Fehlhaltungen und Beschwerden wieRückenschmerzen deutlich gesenkt und die Mobilität erhalten werden.Weitere Infos unter: www.agr-ev.de/rollator.Schwingen hält Geist und Körper fitRegelmäßige Bewegung hält die Gelenke beweglich und den Körpersowie Geist fit. Gerade im Alter ist dabei weniger die Intensität undDauer des Trainings entscheidend, als vielmehr die Regelmäßigkeit.Eine geeignete Möglichkeit, regelmäßige, seniorengerechte Bewegung inden Tagesablauf zu integrieren, ist das sanfte Schwingen auf einemMinitrampolin. Die AGR-zertifizierten, seilringgefedertenMinitrampoline von Bellicon überzeugen durch einen hohen Spaßfaktorund haben gleichzeitig einen großen therapeutischen Nutzen. Sietrainieren nicht nur die Rückenmuskulatur, sondern auch dasHerz-Kreislauf-System. Zusätzlich wird der Knochenstoffwechselangeregt, was sich positiv auf die Entstehung einer Osteoporoseauswirkt. Zusätzliches Plus: Auch Koordination undGleichgewichtssinn werden beim sanften Schwingen auf dem Trampolingefördert. Die Trampoline werden für Menschen jeden Alters und selbstbei Bewegungseinschränkungen empfohlen. Optional sorgt einmontierbarer Haltegriff für zusätzliche Stabilität und Sicherheit beider Nutzung. Weitere Infos unter: www.agr-ev.de/trampolin.Relax- und Aufstehsessel mit KomfortWenn es im Leben zunehmend ruhiger zugeht, gewinnt das Wohnzimmerund besonders die bevorzugte Sitzgelegenheit an Bedeutung.Tendenziell verbringen Senioren mehr Zeit in den eigenen vier Wändenals junge Menschen und auch die Sitzdauer nimmt deutlich zu.Ungeeignete Sitzmöbel können dann schnell schmerzhafte Verspannungenund Rückenschmerzen verursachen. Entscheidend ist, dass der Sesselzum Nutzer passt und sich an seine körperlichen Voraussetzungenanpassen lässt. Sowohl Rückenlehne als auch Fußstütze sollten bis indie Liegeposition verstellbar sein. Der Rücken sollte dabeimindestens bis zur Schulterhöhe unterstützt werden, optimal ist einehöhere Lehne, die auch den Kopf abstützt. Besonders für Menschen miteingeschränkter Bewegungsfähigkeit ist zusätzlich eine Aufstehhilfesinnvoll. All diese Kriterien erfüllen die Sessel von Fitform undHimolla, weshalb sie mit dem Gütesiegel der AGR zertifiziert sind.Weitere Infos unter: agr-ev.de/relaxsessel.Verbesserter Schlaf für PflegebedürftigeAuch im Liegen haben ältere Menschen meist besondere Bedürfnisse.Oberste Priorität für einen erholsamen Schlaf hat die optimaleUnterstützung der Wirbelsäule. Gleichzeitig muss die Matratze eineausreichende Druckentlastung gewährleisten und Eigenbewegungenfördern. Nur so kann der Körper im Bett ausreichend regenerieren undfalsche Belastungen sowie Druckstellen können verhindert werden. Auchergonomische Verstellfunktionen wie das Erhöhen des Kopfteils sindempfehlenswert. Die AGR-zertifizierten Therapiematratzen vonThomashilfen bieten älteren Menschen sowie Schmerz-, Dekubitus- undDemenzpatienten die nötige Unterstützung und ermöglichen einenregenerativen Schlaf. Weitere Infos unter:www.agr-ev.de/therapiematratzen.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar.Alltagsgegenstände, die von unabhängigen medizinischen Gremien alsbesonders rückenfreundlich eingestuft werden, können mit demrenommierten Siegel ausgezeichnet werden. WeiterführendeInformationen zum AGR-Gütesiegel und zu zertifizierten Produkten gibtes unter www.ruecken-produkte.de. 