"Mobbing zerstört" - 1LIVE startet neue Themenwoche

Köln (ots) -Kool Savas: "Es ist wichtig, dass man sich einmischt"Samy Deluxe: "Ich hatte manchmal genug Courage, um was zu sagen.Aber auch nicht immer."Namika: "Ich weiß, dass Mobber ganz, ganz, ganz unsichereMenschen sind, die versuchen, sich - indem sie andereniedermachen - höher zu pushen."Bosse: "Die prägendsten Situationen waren eigentlich die, woich das Gefühl hatte, dass ich so zehn oder zwölf Leutegegen mich hatte."Am 11. März startet 1LIVE die zweite Ausgabe von "1LIVE Die dunkleSeite" - ein Format, in dem sich die WDR-Welle multimedial mit denSchattenseiten des Lebens beschäftigt. Nachdem sich im Frühjahr 2018alles um Depressionen und depressive Stimmungen drehte, geht eszwischen dem 11. März und 17. März 2019 um das Thema Mobbing.Zu Wort kommen bei "Mobbing zerstört" nicht nur 1LIVE-Hörer/innen undExperten, sondern auch zahlreiche Stars aus den BereichenUnterhaltung und Musik, die von ihren persönlichen Erfahrungenberichten und Stellung beziehen. Dazu gehören u.a. Lena, Chris Tall,Namika, Bosse, Max Giesinger, Bülent Ceylan, Samy Deluxe und Joris.Auch in diesem Jahr begleitet ein Kino-Spot sowie ein Onlineauftrittmit vielen Videos und Geschichten die 1LIVE-Themenwoche:https://diedunkleseite.1live.de gibt Betroffenen Hilfestellungen,informiert und klärt auf.Unterstützt wird die Themenwoche von der MobbingLine NRW und demBündnis gegen Cybermobbing.