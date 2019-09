Mobbing wegen Menstruation: 14-jährige Schülerin in Kenia begeht Selbstmord / Kinderhilfsorganisation Plan International fordert mehr Aufklärungsarbeit und Zugang zu Hygieneprodukten

Hamburg (ots) - In Kenia hat sich eine 14-jährige Schülerin dasLeben genommen, nachdem sie im Unterricht von einem Lehrer aufgrundihrer Periode vor der ganzen Klasse als "schmutzig" bezeichnet wurde.Laut internationalen Medienberichten hatte der Lehrer das Mädchenaufgefordert, den Unterricht zu verlassen, nachdem sich ihre Uniformmit Blut vollgesogen hatte. Ihre Mutter berichtete später, dieTochter sei aus der Schule nach Hause gekommen, hätte ihr von demEreignis erzählt und sich daraufhin das Leben genommen. Der Vorfallereignete sich im September in Kabiangek, westlich der HauptstadtNairobi.Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan InternationalDeutschland: "Wir sind zutiefst betroffen über den Selbstmord desMädchens. Es ist nicht tragbar, dass Schülerinnen wegen ihrer Periodevon anderen Mitschülern beleidigt oder gemobbt werden. Dieser Fallist besonders tragisch, da sie von einer Vertrauensperson öffentlichbloßgestellt wurde - in einer Situation, in der sie dringend Hilfeund Unterstützung gebraucht hätte. Wir müssen alles dafür tun, dassso etwas nie wieder passiert."Zwar wurde in Kenia 2017 ein Gesetz erlassen, das den freien undkostenlosen Zugang für Schülerinnen zu Menstruationsprodukten wieBinden sicherstellen soll - doch diese Regelung wird an vielenSchulen noch nicht umgesetzt. Schätzungen der UNESCO zu Folge hat dieHälfte der Mädchen in Kenia keinen Zugang zu Monatsbinden.Maike Röttger: "Wir appellieren an die kenianische Regierung,dafür Sorge zu tragen, dass Mädchen und Frauen freien Zugang zuMenstruationsprodukten erhalten und über sexuelle Gesundheitaufgeklärt werden - vor allem in ländlichen und abgelegenen Gebieten.Menstruation darf kein Tabu-Thema sein."Plan International arbeitet in Kenia mit Mädchen zusammen, umihnen den Zugang zu Menstruationsprodukten und sanitärenEinrichtungen zu ermöglichen. Schulungen und Aufklärungsarbeit fürSchülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sollen dabei helfen, Tabusabzubauen und Wissenslücken über Menstruation und Hygiene zuschließen.Unwissenheit zum Thema Menstruation sowie fehlende Hygieneproduktehaben gravierende Auswirkungen für Mädchen auf der ganzen Welt. InMalawi beispielsweise verpassen 70 Prozent der Mädchen jeden Monatbis zu drei Tage Unterricht, weil es an den Schulen keine Möglichkeitgibt, sich zu waschen, die Binde zu wechseln oder sie sich keineHygieneartikel leisten können. In Indien brechen 20 Prozent derMädchen die Schule ab, sobald sie ihre Periode haben.Pressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation,Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg- Alexandra Tschacher, Leiterin des Presseteams, Tel. 040-61140-278- Anabela Brandao, Pressereferentin, Tel. 040-61140-146,presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell