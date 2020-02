Köln (ots) - Ist Fleischkonsum in großen Mengen ethisch noch vertretbar? Wasmacht das mit Gesundheit und Umwelt? Laut Zahlen der Bundesanstalt fürLandwirtschaft und Ernährung lag der Fleischverzehr im vergangenen Jahrstatistisch bei 60,1 kg pro Kopf. In seinem neuen Experiment will Jenke vonWilmsdorff am eigenen Leib erfahren, was ein übermäßiger Fleischkonsum mit ihmmacht. Zwei Wochen lang isst der Journalist fast ausschließlich Fleisch, danachernährt er sich 14 Tage lang vegan, immer flankiert von Leistungstests. Diepersönliche Begleitung eines Mastschweins stellt Jenke schließlich vor einDilemma: Kann er die Sau Elsa sterben lassen?Jenke von Wilmsdorff im Interview:"Tiere lieben und Tiere essen - Wie viel Fleisch muss sein?" Was sagen Sie?Braucht es Fleisch überhaupt in der Ernährung? Bei dieser Frage sind sich auchdie Experten nicht einig und selbst die Fleisch-Befürworter plädieren für einensehr geringen Anteil in unserer Ernährung. Wir essen definitiv zu viel und zuschlechtes Fleisch, da sind sich die Experten einig.Neben dem gesundheitlichen Aspekt betrachten Sie das Thema Fleisch auch auseiner ethischen Perspektive. Wie stehen Sie zur Massentierhaltung, die diegünstigen Fleischpreise überhaupt erst möglich macht? Wer sich mit derMassentierhaltung auseinandersetzt und nicht die Augen verschließt, weil er esnicht ertragen kann, diese Bilder zu sehen, kann diesen Tieren nur einenschnellen Tod wünschen. Massentierhaltung ist Gewalt an Tieren. Wir dürfen diesnicht unterstützen, nur weil wir beim Fleischkauf sparen wollen. Die Tierezahlen den Rest des Preises.Fleisch findet sich zu Tiefstpreisen in diversen Discounter-Regalen. DieKonsumenten greifen teils gedankenlos zu. Wie gedankenvoll sind Sie bisher mitihrem persönlichen Fleischkonsum umgegangen? Ich hatte mir lange vor demExperiment Gedanken über die Qualität und die Menge des Fleisches gemacht, dasich gegessen habe. Discounter Fleisch hatte es nie bis zu mir nach Hausegeschafft. Für mich war die Qualität immer sehr viel wichtiger als der Preis.Ich habe allerdings eine große Schwäche für Currywürste und Würste jede Art.Für Ihr aktuelles Jenke-Experiment mussten Sie auch 14 Tage vegan leben. Wie warIhr körperliches Empfinden während dieser Phase? Sie waren überraschend sehrgut. Bereits nach wenigen Tagen, fühlte ich mich energiegeladen, rein undemotional sehr ausgeglichen. Ich habe gespürt, wie sich mein Körper für die guteNahrung regelrecht bedankt. Auch wenn es eine enorme Umstellung für mich war.Sich vegan zu ernähren, ist schon sehr extrem und war für mich von Verzichtbegleitet.Als Extrem-Reporter gehen Sie regelmäßig an Ihre psychische und physischeGrenze. Wie extrem wurde es diesmal und was waren die körperlichen Folgenwährend Ihres hohen Fleischkonsums? Jedes einzelne Experiment ist für mich immereine große Herausforderung. Mal wird meine Psyche mehr gefordert, mal derKörper. Bei diesem Experiment waren es auch meine Emotionen, mit denen ich biszum letzten Tag kämpfen musste. Werde ich das Schwein, das ich für dieseReportage begleitet habe und das mir sehr ans Herz gewachsen ist, töten lassen,weil ich in Zukunft nicht auf Fleisch verzichten will? Oder stelle ich dauerhaftmeine Ernährung um, und lasse das Schwein leben? Glauben Sie mir, das war fürmich keine leichte Entscheidung. Hinzukam noch eine spontane Gicht-Attacke, diemich, nach dem enormen Fleischkonsum, sehr quälte.Sie haben während der Dauer des Experiments auf einem Bauernhof gelebt, um dieLebewesen hinter den tierischen Produkten kennen zu lernen und dort viel Zeitmit der Sau Elsa verbracht. Welche Erkenntnisse konnten Sie dadurch gewinnen?Bis zu meiner Begegnung mit dem Schwein Elsa hatte ich mich nicht viel mitSchweinen auseinandergesetzt. Das hat sich durch meinen Aufenthalt auf demBauernhof massiv verändert. Es sind sehr intelligente und soziale Tiere. Ichschäme mich, wie wenige Gedanken ich mir vorher über diese Tiere gemacht habe.Ich hatte gerade von dieser Tierart, dem Schwein, den Schinken und die Würstebesonders geschätzt. Schweinefilet in Curry-Tomaten- Soße zum Beispiel ist einköstliches Gericht aus meiner Jugend. Das war eine Zeit, als wir denWerbeslogans noch glaubten: Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Fleisch war beiuns zu Hause etwas Besonderes und das gab es nur am Wochenende.Wie ist Ihre Entscheidung am Ende ausgefallen: Fleischesser bleiben und Elsa zumSchlachter begleiten oder das Schwein wird begnadigt und Sie bleiben dem veganenLebensstil verschrieben? Diese Entscheidung bedeutete für mich dengrößtmöglichen Konflikt. Ich esse Fleisch selten, aber gerne. Und nur, wenn ichgarantieren kann, in den nächsten Monaten oder Jahren auf Fleisch zu verzichten,darf Elsa weiterleben. Ohne meinen Besuch und ohne das Experiment, wäre sieallerdings ohnehin geschlachtet worden. Ich hatte also nicht über ihren Tod zuentscheiden, sondern über ihr Weiterleben. Mehr möchte ich aber an dieser Stellenoch nicht verraten.Wenn Sie einmal an ihre vergangenen Experimente zurückdenken. Wo reiht sich daIhr jüngster Selbstversuch ein? Mein neues Experiment reiht sich ein in dasübergeordnete Thema 'Nachhaltigkeit' ein. Unsere Gesellschaft ist an dem Punktangekommen, wo wir alle etwas im Großen verändern wollen. Meinen größten Respektund vielen Dank an dieser Stelle gilt der 'Fridays for Future-Bewegung'. Diesejunge Generation hat die Türen geöffnet und jetzt ist es an uns, die Räume zubetreten, um wieder Ordnung zu schaffen. Als ich 2015 ein Experiment über dieMassentierhaltung machte, war die Sendung kein großer Erfolg. Die Zeit wardamals noch nicht reif. 