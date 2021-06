MoEngage-Studie zeigt, dass globale Verbraucher mehr Personalisierung von Marken wünschen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Umfrage unter 1.000 Verbrauchern in den USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland zeigt, dass Verbraucher bereit sind, ihre Daten zu teilen, wenn Marken ein besseres Omnichannel-Kundenerlebnis bietenMoEngage (https://www.moengage.com/), die Insights-led Customer Engagement Platform, hat heute die Ergebnisse einer globalen Umfrage veröffentlicht, die sich auf die Erwartungen der Verbraucher konzentriert, wie Marken Daten nutzen sollten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Der Bericht, The Personalization Pulse Check Report 2021 (https://www.moengage.com/industry-reports/personalization-pulse-check-2021/), befragte 1.000 Verbraucher in vier der wichtigsten globalen Märkte - USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland - um mehr darüber zu erfahren, was sich Verbraucher wünschen, wenn sie mit Marken in Kontakt treten und von ihnen kommunizieren. Die Ergebnisse unterstreichen die zunehmende Rolle, die Personalisierung und Omnichannel-Marketing in der Zeit der COVID-Erholung für Marken haben werden, um Kunden besser zu binden und sich von der Konkurrenz abzuheben.Die MoEngage-Umfrage zeigt, dass die Verbraucher insgesamt die Frage, ob Marken Informationen über sie sammeln, hinter sich gelassen haben und sich stattdessen darauf konzentrieren, wann und wie Marken diese Daten nutzen, um Angebote zu präsentieren, die konsistent, relevant und zeitnah sind. Tatsächlich gab fast ein Drittel (26 %) der Verbraucher in allen vier globalen Märkten an, dass sie möchten, dass Unternehmen ihre Erfahrungen auf der Grundlage von Daten aus früheren Käufen personalisieren. Außerdem gaben 21 Prozent der Verbraucher an, dass sie eine Personalisierung auf Basis bekannter Interessen erwarten. Verbraucher erwarten nicht nur, dass Marken wissen, wer sie sind und was sie kaufen wollen, sondern sie merken auch, wenn Marken es versäumen, ein einheitliches Erlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.- Siebenundzwanzig Prozent aller Befragten gaben an, dass sie "am meisten frustriert" sind, wenn Marken inkonsistente Botschaften auf verschiedenen Kanälen senden, während weitere 27 Prozent der Verbraucher angaben, dass sie am meisten frustriert sind, wenn sie irrelevante Inhalte oder Produktbotschaften erhalten.- Die Mehrheit der Verbraucher bevorzugt wöchentliche Kommunikation von Marken (37 %) mehr als tägliche oder monatliche Nachrichten; 14 Prozent gaben jedoch an, dass die Häufigkeit keine Rolle spielt, solange die Informationen relevant sind.- Die Verbraucher wählten E-Mail (33 %) als ihren bevorzugten Kommunikationskanal, jedoch gewinnen Websites (18 %), soziale Medien (14 %) und mobile SMS/App-Kanäle (12 %) an Zugkraft. Tatsächlich wurden mobile Apps während COVID-19 als der am häufigsten genutzte neue digitale Kanal angegeben, um mit Marken zu kommunizieren, so die Mehrheit der Befragten (21 %)."Die Ergebnisse dieser Verbraucherbefragung sind sicherlich augenöffnend für Marketer, die damit zu kämpfen haben, ein konsistentes Omnichannel-Erlebnis für ihre Kunden zu schaffen", sagte Raviteja Dodda, CEO von MoEngage. "Die Studie bestätigt unsere Annahme, dass sich der durchschnittliche Verbraucher sehr wohl bewusst ist, dass Marken Informationen über ihn sammeln. Alles, was sie im Gegenzug verlangen, ist ein personalisierteres Kundenerlebnis von Marken, unabhängig davon, welches Medium zur Kommunikation mit ihnen genutzt wird. Jetzt ist die Zeit für Marken gekommen, dieses Versprechen einzulösen."Der MoEngage-Bericht beleuchtet auch:- Welche Art von personalisierten Nachrichten Verbraucher von Marken bevorzugen, auf welchem Kanal und wie oft- Eine Aufschlüsselung der Verbraucherpräferenzen nach globalen Regionen, die einige länderspezifische Variablen zeigt- Zukünftige Erwartungen der Verbraucher an die Kundenbindung, während sich die Welt in eine Erholungsphase nach der Pandemie begibt- Angaben der Verbraucher zum zukünftigen Einkaufsverhalten, einschließlich der Frage, wie viele Verbraucher vom Einkauf im Geschäft zum Online-Einkauf übergegangen sind- Wie globale Konsumenten in Zukunft einkaufen wollen (online vs. in Person Geschäfte), da sich die Welt in eine Phase der Erholung nach der Pandemie bewegtEine kostenlose Version des vollständigen Berichts ist verfügbar unter www.moengage.com/industry-reports/personalization-pulse-check-2021/.Informationen zu MoEngageMoEngage (http://www.moengage.com/)ist eine erkenntnisorientierte Customer Engagement Plattform, die für kundenbegeisterte Marketer und Produktverantwortliche entwickelt wurde. MoEngage ermöglicht Hyper-Personalisierung in großem Umfang über mehrere Kanäle wie Mobile Push, E-Mail, In-App, Web Push, On-Site-Nachrichten und SMS. Mit KI-gestützter Automatisierung und Optimierung können Marken das Publikumsverhalten analysieren und Verbraucher mit personalisierter Kommunikation an jedem Touchpoint in ihrem Lebenszyklus ansprechen. Mehr als 1.000+ Marken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um jeden Monat 50 Milliarden Nachrichten an 500 Millionen Konsumenten zu versenden. MoEngage hat Niederlassungen in neun Ländern und wird von namhaften Investoren wie Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Helion Ventures, Exfinity Ventures und Venture East unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.moengage.com.Pressekontakt:Shalini Devji-JethwaDirector of MarketingEurope+447725 014549shalini@moengage.comOriginal-Content von: MoEngage, übermittelt durch news aktuell