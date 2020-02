Moët Hennessy: unser Engagement für LEBENDIGE BÖDEN

Paris (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Eröffnungsrede seines Forums überLebendige Böden machte Moët Hennessy sein Engagement für den nachhaltigenWeinbau öffentlich bekannt.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8692351-moet-hennessy-commitment-to-living-soils/"Mit dem Forum Lebendige Böden will Moët Hennessy bei seinen weltweitenGemeinschaften für seinen Ansatz werben und ein Programm der sozialenVerantwortung für sein Unternehmen zum Thema "Lebendige Böden" entwickeln."Philippe SchausDie wachsende Besorgnis rund um den Klimawandel betrifft uns alle. Mit dem Forumzum Thema "Lebendige Böden" wollen wir die Gespräche fortführen, Diskussionenanregen und insbesondere zu einer Bewusstseinsbildung ohne Tabus beitragen."Eine Flasche Wein enthält mehr Philosophie als alle Bücher auf der ganzen Welt"- Louis Pasteur. Diese Denkweise steht im Zentrum der Firmenphilosophie von MoëtHennessy für kontinuierlichen Fortschritt auf der menschlichen Ebene ebenso wiebei den Methoden und im Bereich der Technologie. Das Thema "Lebendige Böden"umfasst den Klimawandel, die Erhaltung der Böden, des Wassers und der Energieund die Nachhaltigkeit der Lieferketten. Bei der Eröffnung dieses Forumskündigte Moët Hennessy drei Vorhaben an:- Im Jahr 2020 werden alle Weinberge des Unternehmens in derChampagne frei von Unkrautvernichtungsmitteln sein, und es wirdseine Partner im Bereich des Weinbaus dabei unterstützen, sich zuzertifiziert nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln.- ·Moët Hennessy wird 20 Millionen Euro in ein Forschungszentrum inder französischen Region Champagne investieren, das sich mitwissenschaftlicher Forschung über nachhaltigen Weinbau befasst.- Für einen Austausch von Wissen und der optimalen Vorgehensweisenwird eine "Universität für Lebendige Böden" eingerichtet werden.Ziel ist es, die Debatten über einen sozial integrativenFortschritt, hin zu einer nachhaltigeren Zukunft in der Wein- undSpirituosenherstellung, zu bereichern.Die Vision von Moët Hennessy für alle seine Häuser ist es, bei diesem Prozessfür die zukünftigen Generationen wegweisend zu sein, so dass alle Mitarbeiter,Konsumenten und Weinhersteller die Weine und Spirituosen - dank einerwiderspruchsfreien, integrativen, die Natur schützende Veränderung des Weinbaus- weiterhin genießen und entdecken können.Über Moët HennessyMoët Hennessy ist der Geschäftsbereich "Weine- und Spirituosen" des weltweitführenden Konzerns in der Herstellung von Luxusartikeln - LVMH. Moët Hennessy,das weltweit größte Unternehmen im Geschäftszweig "Luxusartikel der Wein- undSpirituosenherstellung" umfasst:22 prestigeträchtige Marken, die für den Reichtum und die Vielfalt ihrerAnbaugebiete, die Qualität ihrer Produkte und das Knowhow, mit dem siehergestellt werden, weltweit anerkannt sind:Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier,Belvedere, Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, CloudyBay, Cape Mentelle, Numanthia, Ao Yun, Volcan De Mi Tierra, Woodinville WhiskeyCompany, Clos19, Château du Galoupet.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089567/Philippe_Schaus.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1034652/Moet_Hennessy_Logo.jpgPressekontakt:: Chrystel Brossette, Communication & Press Relations Manager MoëtHennessy Corporate, cbrossette@moethennessy.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121366/4520974OTS: Moët Hennessy SNCOriginal-Content von: Moët Hennessy SNC, übermittelt durch news aktuell