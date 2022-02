Mnemo Therapeutics ernennt Robert LaCaze zum Chief Executive Officer

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Paris (ots/PRNewswire) -Mnemo erweitert sein Führungsteam und eröffnet hochmoderne Labors in Paris und New YorkBaut auf dem Schwung der rekordverdächtigen Serie A auf, um die wissenschaftliche und technologische Expertise zu stärken und die EnfiniT-Plattform voranzutreibenMnemo Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das T-Zell-Therapien der nächsten Generation entwickelt, gab heute die Ernennung von Robert LaCaze zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Mai bekannt. LaCaze ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der Onkologie, die sich auf die Förderung von Innovation und Mehrwert für Patienten konzentriert. Er kommt von Bayer zu Mnemo, wo er als Executive Vice President und Leiter der strategischen Geschäftseinheit Onkologie tätig war. Er war auch Mitglied des Executive Committee der Bayer Pharmaceutical AG. Der Gründungs-CEO Alain Maiore bleibt bis zum 1. Mai im Amt und wird dann die Rolle des Chief Operating Officer übernehmen.„Roberts reiche Erfahrung in der Leitung von Strategie und operativem Geschäft für weltweit führende Unternehmen der biopharmazeutischen Industrie wird unser Team verstärken, wenn wir unsere Mission verfolgen, die Kraft der Zelltherapie für alle bedürftigen Patienten nutzbar zu machen", sagte der Vorsitzende des Mnemo-Verwaltungsrats, Dieter Weinand. „Unter Alains Führung hat Mnemo einen historischen Erfolg als französisches Biotech-Unternehmen erzielt. Sein unübertroffenes Verständnis der Wissenschaft und des Teams wird sich als unschätzbar erweisen, wenn Mnemo weiter wächst und sich seine Bedürfnisse weiterentwickeln. Als CEO bzw. COO werden Robert und Alain ihre Talente kombinieren, um die Strategie von Mnemo umzusetzen."„Mit einer rekordverdächtigen Serie-A-Finanzierung in Frankreich und einem schnell wachsenden Team ist Mnemo auf dem besten Weg, seine Vision für beispiellose Durchbrüche für Krebspatienten in die Realität umzusetzen", sagte LaCaze. „Ich fühle mich geehrt, diesem dynamischen Team beizutreten und meine Erfahrung und mein Wissen einzubringen, während wir daran arbeiten, die zentralen Herausforderungen der CAR-T-Therapie zu meistern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Spitzenforschung, die darauf abzielt, Patienten wichtige Medikamente mit potenziell heilender Wirkung zur Verfügung zu stellen."In seiner vorherigen Position als Executive Vice President bei Bayer war Herr LaCaze für das weltweite Onkologiegeschäft der Bayer AG verantwortlich. Bevor er zu Bayer kam, war Herr LaCaze Senior Vice President of Global Oncology bei Bristol-Myers Squibb und leitete das Oncology Disease Strategy Team mit. Er gehört dem Beirat des Louisiana Tech College of Business Administration an und ist Mitglied der AACR. LaCaze hat einen Bachelor of Science in Business Marketing von der Louisiana Tech University.Zusätzlich zu den Ernennungen von Führungskräften hat Mnemo vor kurzem auch hochmoderne Labors in Paris und New York eröffnet, in denen das wachsende Team untergebracht ist.„Das Wachstum und die Fortschritte, die das Mnemo-Team im vergangenen Jahr sowohl an der wissenschaftlichen als auch an der operativen Front erzielt hat, sprechen für ein Team, das kühn, widerstandsfähig und durch ein tiefes Gefühl für ein gemeinsames Ziel geeint ist", sagte Herr Maiore. „Im Jahr 2021 hat sich die Größe unseres Teams mehr als verdoppelt, einschließlich der Einstellung wichtiger Führungskräfte in den Vereinigten Staaten und Frankreich. Mit Robert als CEO werden wir die Präsenz von Mnemo weiter ausbauen und dabei auf einen reichen Pool an Talenten und Ressourcen auf der ganzen Welt zurückgreifen. Ich freue mich, mit Robert zusammenzuarbeiten, um Mnemos Weg zu weiterem Wachstum und Erfolg zu steuern."Mnemo kündigte seine Markteinführung im Juni 2021 mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 75 Millionen Euro (90 Millionen Dollar) an. Die Serie-A-Finanzierung wurde von Casdin Capital, dem Altinvestor Sofinnova Partners und einem ungenannten Investor angeführt, an dem auch Redmile, Emerson Collective und Alexandria Venture Investments beteiligt waren. Die Finanzierung unterstützte die Entwicklung der EnfiniT-Plattform von Mnemo, einem Toolkit der nächsten Generation für die CAR T-Immuntherapie, mit dem die derzeitigen therapeutischen Einschränkungen überwunden werden sollen. Die EnfiniT-Plattform basiert auf jahrzehntelanger, bahnbrechender Forschung des Institut Curie und des Memorial Sloan Kettering und wird durch eine erstklassige T-Zellen-Herstellung unterstützt.Informationen zu Mnemo TherapeuticsMnemo Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von leistungsstarken neuen Zelltherapien konzentriert. Mit seiner EnfiniT-Plattform wendet Mnemo einen neuartigen, integrierten Ansatz für die T-Zell-Therapie an, um die körpereigene Immunantwort zu verändern und Krankheiten zu überwinden. Mnemo hat seinen Hauptsitz in Paris und ein Büro in New York City. Das Unternehmen unterhält hochmoderne Labors in Paris, New York und Princeton, New Jersey. Das Unternehmen nutzt einen internationalen Talentpool und globale Ressourcen in seinem Bestreben, Heilmittel für alle bedürftigen Patienten zu entwickeln.